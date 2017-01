Entdeckungsreise durch das Jahr im Babybett

(fair-NEWS)

Für ihr Baby wünschen sich Eltern von allem das Beste. Das Baby soll sich in gesunder Umgebung wohlfühlen, Anregung zum Spielen und Entdecken finden. Comfortbaby entwickelt ständig neue hochwertige Babyausstattungen. Jetzt wird Babys Welt noch bunter mit ForSeasonsdream, dem ideenreichen Schlaf- und Spielplatz für jede Jahreszeit.ForSeasonsdream - Babys entdecken die vier JahreszeitenDie Jahreszeiten wirf das Baby vor allem draußen entdecken, wenn es Schnee, erste grüne Blätter, bunte Blumen, warmen Buddelsand und glänzende Kastanien sieht. Aber auch drinnen kann Babys Umfeld je nach Jahreszeit ideenreich gestaltet werden. Für Bettchen und Mobile gibt es dafür jetzt die tollen Babybett-Ausstattungen ForSeasonsdream von Comfortbaby. Beim "Wintermärchen" beherrschen Blau und Weiß das Bettchen, am hübschen Mobile hängen weiche Schneeflocken und Sternchen. Bei der Kollektion "Zu Gast beim Frühling" blüht und grünt es. "Kreuzfahrt" und "Geschenke des Sommers" sind die bunten Sommerkollektionen mit Rettungsringkissen, Seefahrerfarben oder kunterbunten Kissenhäusern, Blumen, Tieren und Früchten für die weiche Bettumrandung. Bei der Herbstkollektion "Im herbstlichen Wald" gibt es bunte Blätter und Igelchen, alles aus weich gestopften Kissen rund ums Bettchen. In diesen Bettsets können die Kleinen immer wieder neue Entdeckungen machen. Kein Zweifel, hübsch anzusehen ist die farbige Kuschelausstattung für Babys Bettchen je nach Jahreszeit auch.Geborgen sein und entdecken - das steckt hinter ForSeasonsdreamBei ForSeasonsdream handelt es sich nicht nur um eine schöne Deko-Idee. Der Babyausstatter Comfortbaby legt in erster Linie Wert darauf, dass sich Babys geborgen und wohl in ihrer Schlafumgebung fühlen. Da für ganz Kleinen die Schlafumgebung auch ein Entdeckungsplatz ist, sollen die Babys durch die Jahreszeiten-Kollektionen immer neue Anreize durch veränderte Formen und Farben bekommen, die sie direkt jeden Tag umgeben. Eltern können die dekorative jahreszeitliche Kinderbettgestaltung zum Benennen und Zeigen nutzen, mit passenden Kinderliedern in Verbindung bringen. Bei der Farbgestaltung hat der Babyausstatter bewusst auf solche Farben gesetzt, die von kleinsten Kindern besonders gut erkannt und freudig wahrgenommen werden, die sie auch mögen. Was die Qualität dieser Bettchen-Ausstattungen betrifft, setzt Comfortbaby wie immer kompromisslos auf Freiheit von Schadstoffen, reine, hochwertige Baumwolle, waschbare, hygienische Füllmaterialien, zartes Voile für den Himmel. Die siebenteiligen Sets für die vier Jahreszeiten sind von geprüfter Qualität Öko-Tex 100, hautsympathisch, atmungsaktiv und pflegeleicht. Kinder- und familienfreundlich hat sich der Hersteller schon mit den mitwachsenden Babybetten gezeigt, die vielfach umbaubar bis zum neunten Lebensjahr letztlich als Sitzmöbel genutzt werden können. Die beliebte Marke bietet außerdem schöne Kinderwagen, Wiegen und Stubenwagen an.



Bildinformation: FourSeasonsDream ™ – Kollektion HerbstBaby Bettset “Im herbstlichen Wald”