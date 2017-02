DIE Lösung für das perfekte Hochzeitskleid mit Babybauch

(fair-NEWS)

Der neue Glücksgefühl Service nimmt schwangeren Bräuten alle Sorgen um das perfekte Hochzeitskleid mit Babybauch. Weil kaum etwas unberechenbarer ist, als ein Kleiderkauf während der Schwangerschaft, bietet Glücksgefühl wedding & more ab sofort maximale Flexibilität: Bis zwei Wochen vor der Hochzeit können zwei Größen eines Hochzeitskleides von exklusiven Modelinien für Schwangere reserviert werden. So besteht Null Risiko, dass die schönsten Kurven des Lebens mit internationalen Topdesignern für Umstandsbrautmode perfekt in Szene gesetzt werden. Während in anderen Geschäften Kleider für Übergrößen sporadisch angepasst werden, bietet Glücksgefühl Brautmoden wedding & more etwa 50 Modelle extra für Schwangere vorrätig.Was hinter der Floskel „Ein Kind verändert dein Leben!“, wirklich steckt, versteht man (und vor allem Frau) erst, wenn es soweit ist. Schon in der Schwangerschaft werden bisherige Lebensstile nicht selten komplett umgekrempelt. „Früher lebte ich in einer sechser Mädels-WG und mir war nichts wichtiger, als meine Freiheit.“, Lisa erinnert sich mit einem Lächeln an die Zeit zwischen 18 und 28. Heiraten? In eine Wohnung mit Mann und Kind? Oder sogar ein Haus? Das alles erschien spießig und absolut nicht mit ihr vereinbar. „Früher kannte ich den Veranstaltungskalender meines Lieblingsclubs auswendig, heute weiß ich, wann welcher Babybrei wo im Angebot ist, so ändert sich das Leben!“, Lisa lacht. Damit ist sie nicht allein. Während uns noch Reden über die kalte, individualisierte Gesellschaft im Ohr liegen, bei der sich jeder nur um maximales Eigenwohl sorgt, zeichnet sich heute ein anderer Trend ab. Die Geburtenrate steigt, Familienglück und Zeit für die Lieben ist wichtiger als das große Geld und die steilste Karriere. Statt jet-setting von Meeting zu Meeting, wird neben dem flexiblen Job die Freizeit gemanagt. Netzwerke für Krabbelkurse, Stillberatungen, Nähworkshops und Nachbarschaftshilfe boomen bei jungen Familien, die ihre sozialen Kontakte vom Lieblingsclub auf den Lieblingsspielplatz verlegen. Da darf auch das Hochzeitskleid kein Kompromiss sein.„Als ich schwanger war, wusste ich plötzlich, dass ich aus meinem Freund meinen Mann machen will! Unseren großen Tag legte ich auf meinen achten Schwangerschaftsmonat, denn ich ahnte, dass nach der Geburt keine Zeit für Hochzeitsplanung bleibt. Die Vorstellung neben unserer Liebe auch meinen Bauch zu feiern, fand ich sehr romantisch. Doch bei der Suche nach einem Kleid, war ich perplex!“ Lisa suchte in Köln nach einem Hochzeitskleid für Schwangere, stattdessen wurden ihr Kleider für Übergrößen gereicht, die nur notdürftig auf schwangere Frauen angepasst werden konnten. „Schwangere sind ja sehr unproportional dick.“, erklärt sie, „Meine Arme und mein Rücken waren beispielsweise im Verhältnis zu meinem Bauch sehr zierlich. Ein Kleid in Übergröße kann solchen besonderen Merkmalen nicht gerecht werden. Ich habe trotzdem ein Übergrößenkleid gekauft und ärgere mich noch heute, wenn ich unsere Hochzeitsfotos sehe.“ Lisa lernte Glücksgefühl Brautmoden wedding & more erst nach ihrer Hochzeit über eine Freundin kennen: „Wenn mich jetzt jemand fragt, ich würde Glücksgefühl Brautmoden sofort empfehlen! Dort gibt es Modelinien, die extra für Schwangere entwickelt wurden. Es gibt zahlreiche Modelle vorrätig, sozusagen Brautkleid-To-Go und ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis für Designerkleider!“Seit der Eröffnung verwöhnt Glücksgefühl Brautmoden wedding & more bei Köln zukünftige Bräute mit angesagten Marken internationaler Topdesigner und stimmt jedes Kleid auf individuelle Bedürfnisse ab. Schließlich hat jede Braut eine eigene Geschichte, aus der Vorstellungen und Wünsche entspringen. Mit Liebe zum Detail, Menschenkenntnis und viel Herzblut setzt das Team von Glücksgefühl Brautmoden alles daran, jeden Traum in weiß umzusetzen. Für alle, denen der große Tag noch bevor steht heißt es daher: „Besser direkt einen unverbindlichen Termin bei Glücksgefühl Brautmoden ausmachen!“



Bildinformation: Glücksgefühl führt ca. 50 Modelle excklusiver Modelinien für Schwangere vorrätig, wie Tiffany Rose (Bild)