Suiten im Hotel Dorotheenhof in Weimar

Viel Platz und noch mehr Komfort - wer sich für eine Hotelsuite entscheidet, der kann gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Suiten in einem Hotel sind etwas ganz Besonderes, denn sie vermitteln das Flair von Eleganz und Weitläufigkeit in einem geschmackvoll gestalteten Rahmen. Das gilt auch für die Suiten, die das Romantikhotel Dorotheenhof für seine Gäste bereit hält, denn sowohl die Tiefurt-Suite als auch die Familiensuite sind perfekt, wenn es um ein Zuhause auf Zeit geht.Modern, behaglich und sehr komfortabel ist die Tiefurt-Suite im Wellnesshotel Dorotheenhof in Weimar. Die Gäste, die diese Suite buchen, genießen einen herrlichen Blick auf Schloss Tiefurt, die frühere sommerliche Residenz der Herzogin Anna Amalia von Sachsen-Weimar und Eisenach. Je nach Größe und Ausstattung misst die Suite zwischen 25 und 40 qm, sie verfügt über einen Wohn- und Schlafbereich sowie ein modern eingerichtetes Badezimmer. Zwei Personen finden in der Tiefurt-Suite ebenso Platz wie auch eine dritte Person, denn es besteht die Möglichkeit, die Couch als bequemes Bett umzubauen.Vom Wellnesshotel Dorotheenhof aus ist es nicht allzu weit bis zum kleinen Landschloss der Herzogin Anna Amalia. Dorthin einen kleinen Spaziergang zu unternehmen, lohnt sich immer.Mit der ganzen Familie zu verreisen, kann anstrengend sein, denn je nach Anzahl der Kinder müssen mindestens zwei Hotelzimmer gebucht werden. Gäste, die in Weimar die Ferien verbringen und im Romantikhotel Dorotheenhof gebucht haben, können sich die zusätzliche Ausgabe für das zweite Hotelzimmer sparen, denn das Hotel bietet mit der Familiensuite reichlich Platz für die Eltern und die Kinder. Die Familiensuite in der zweiten Etage des Hotels Dorotheenhof bietet ein Schlafzimmer für die Eltern und ein separates Schlafzimmer mit zwei Betten für den Nachwuchs.Zudem bietet die Suite einen Wohnbereich und das Sofa kann ganz nach Bedarf zu einem dritten Bett umgebaut werden. Auch die Familiensuite lässt keinen Komfort vermissen und verfügt über ein Badezimmer, einen Fernseher sowie einen Schreibtisch und einen wunderschönen Blick in den großen Park des Dorotheenhofs. Auf diese Weise kann die ganze Familie einen entspannten Urlaub ohne Stress verbringen, denn Eltern und Kinder sind nah beieinander, aber trotzdem hat jeder sein eigenes kleines Reich.Selbstverständlich sind die Suiten im Wellnesshotel Dorotheenhof in Weimar nicht nur für Familien ideal, auch wer vielleicht aus beruflichen Gründen in die Kulturhauptstadt kommt, der findet in den Suiten des Hotels ein komfortables Raumangebot. Die Suiten sind mit allen modernen technischen Möglichkeiten ausgestattet und der Schreibtisch macht es möglich, auch noch am Abend zu arbeiten.Für das Work-out nach der Arbeit bietet das Wellnesshotel Dorotheenhof einen großen Wellness- und Spa-Bereich und mit dem "Le Goullon" ein erstklassiges Restaurant, das nach einem langen anstrengenden Arbeitstag zu kulinarischen Highlights und natürlich auch zu einem guten Glas Wein oder Bier einlädt.<a rel="follow" title="Suiten im Hotel Dorotheenhof in Weimar" href="www.wellnesshotel-weimar.de/zimmer-suiten/suiten.html">Suiten im Hotel Dorotheenhof in Weimar</a>



Bildinformation: www.wellnesshotel-weimar.de