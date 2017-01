Altes Siegerland-Schätzchen: Buch Fachwerk, Mäckes ...

(fair-NEWS)

Siegerland. 31. Januar 2017 (DiaPrW). Wie man in den 1950er-Jahren Gemeinschaft pflegte, man mit Volksschulabschluss wie ganz selbstverständlich die Lehre begann und später aufsteigen konnte und wie erlebt wurde, als im Februar 1945 die Bomben an Siegen vorbeizogen, das sind ebenso Themen wie Hauberg und der Köhler im Siegtal, die alten Lieder und einige heitere Episoden im älteren Büchlein "Fachwerk, Mäckes, Heimatzauber" des Siegener Verlags Buch-Juwel ( www.buch-juwel.de ) aus dem Jahre 2006. Das Buch aus der "grünen Reihe" des Verlages mit Geschichte(n) und Gedichten von Autor Georg Hainer ist nun in einer kleinen Nachauflage wieder verfügbar.Bei "Fachwerk, Mäckes, Heimatzauber" aus 2006 (ISBN 3-9808784-7-3; 44 Seiten DIN-A5, schwarz-weiß) steht einmal mehr die Heimat Siegerland in Südwestfalen im Vordergrund, ob für Menschen, die seit jeher hier wohnen oder andere, die ihren Lebensmittelpunkt, ihren Wohnort hier gefunden haben. Buch-Juwel hat den Titel nochmals in einer kleinen Nachauflage für Heimatfreunde aufgegriffen, nachdem das Büchlein "Em Siegerland" aus 2013 ausverkauft ist: "Vielleicht finden Leser aus den früheren Texten wieder Veränderungen zu heute". Das wird besonders für das aktuelle Buch "Riewekooche, Glonk un Alldaachsläwe" gelten.Riewekooche-Buch weit nachgefragtDas aktuelle Buch "Riewekooche, Glonk und Alldaachsläwe" (ISBN 978-3-9818449-0-0) hatte bisher nicht nur im Siegerland gute Nachfrage, sondern ist auch längst außerhalb angekommen. Bestellungen gingen nach Rheinland-Pfalz bis an den Rhein und nach Hessen bis zum Schwalm-Eder -Kreis. Heimatfreunde dort hatten davon gelesen oder erfahren. Zu diesem Kulturthema und der Neuerscheinung hatten nicht alle lokal-regionalen Zeitungen im Siegerland, aber doch einige, berichtet. Aber das Buch war natürlich im Internet ein Thema auf zahlreichen Webportalen sowie in Social Media. "Es ist gut, dass der Siegerländer Buchhandel aktiv ist", heißt es seitens des Verlags. Das aktuelle "Riewekooche-Buch" mit den vielen Themen ist auch jetzt noch in vielen Siegerländer Buchhandlungen erhältlich!Das "alte" Fachwerk-BüchleinDas Büchlein "Fachwerk, Mäckes, Heimatzauber" aus 2006 gibt Einblicke ins Leben früher. Mittlerweile aus der Buchpreisbindung, kann es zu einem vergünstigten Preis nun direkt, nach Vorrat, beim Verlag bestellt werden. Traditionen, Werte, Heimat leben auf. Und damit natürlich so Vieles, bei dem mancher sagt "Ja, so war es. Daran kann ich mich erinnern!"Mehr dazu direkt unter "Bücher" beibuch-juwel: www.buch-juwel.de/Bucher/bucher.html Foto: Ein kombiniertes Hinweis-Bild zum alten Buch. (Foto-Montage: presseweller)Mehr zum Siegerland bei Buch-Juwel, in Büchern, Magazinen, Blogs und teils Aktuellem zu Kulturellem gibt es hier:



Bildinformation: Fachwerk und "Mäckes" auf der Titelseite. (Montage: presseweller)