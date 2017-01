Roland Rube und Ariane Kranz On Air mit Jürgen Walter

(fair-NEWS)

On Air zu Gast mit Roland Rube und Ariane Kranz wird demnächst Chanson- und Schlagerinterpret Jürgen Walter sein. "Alles kehrt wieder" heißt sein aktuelles CD-Album.(JPM Berlin) "Mir ist ein neues Album gelungen, auf das ich ganz stolz bin und an dem ich meine Freunde und Fans teilhaben lassen möchte", sagt Jürgen Walter.Er hat es sich, wie immer, nicht leicht gemacht, der bekannte Pop-, Schlager- und Chansoninterpret, der mit seinen Liedern so in keine Schublade zu stecken ist. 10 Jahre hat es gedauert, bis aus einer Vielzahl von neuen Kompositionen und Texten das Album fertig war, das so richtig nach Jürgen Walter klingt. "Wo Jürgen Walter draufsteht, klingt auch Jürgen Walter raus!", sagt er mit einem Lächeln.Die neue CD ist ein toller Mix an neuen Liedern und Chansons, auch in französischer Sprache, an der wieder großartige Künstler beteiligt sind. Die Komponisten Andreas Bicking, Wilfried Peetz, Ulli Schwinge u.a. haben temporeiche und auch, für die Seele, einfühlsame Lieder kreiert, modern arrangiert und umgesetzt. Die Texte von Gisela Steineckert spiegeln das Wesen von Jürgen Walter wieder. Musik und Texte verschmelzen zu einer Einheit. Eine jahrelange intensive künstlerische Freundschaft verbindet Jürgen Walter mit seinen Autoren, das ist auch in dem neuen Album zu spüren. Mit der Sängerin Andrea Peetz präsentiert er ein Duett. Ein Lied in französischer Sprache singt er als Hommage an die große französische Chansoninterpretin Cora Vaucaire (1918-2011), mit der er seit 1985 freundschaftlich verbunden war. Drei internationale Titel - Welthits - fügen sich homogen in die Lieder ein und geben der CD eine ganz besondere Note.Jürgen Walter gehört zu den "Musiklegenden des Ostens". Seine Lieder "Schallala, Schallali...", "Clown sein" ... wurden Hits und werden noch heute oft gespielt. Anfang der 1970 Jahre begann seine Karriere u.a. mit Günther Fischer, Arndt Bause und Thomas Natschinski. Über die vielen Jahre war Gisela Steineckert immer als Texterin und künstlerische Beraterin an seiner Seite. Große TV Shows, internationale Tourneen und Musikfestivals, Revuen im Palast der Republik und auch nach der Wende im Friedrichstadt-Palast Berlin prägten seine Karriere. Er war live auf der Showbühne, hoch oben am Trapez und auf dem Seil zu erleben und überraschte damit seine Fans nicht nur mit wunderschönen Liedern immer wieder aufs Neue. "Für meine Kunst musste ich mich nie verbiegen, damals nicht, heute nicht, darauf bin ich sehr stolz!", so Walter.Jetzt liegt die neuste Musikproduktion, das Album "Alles kehrt wieder" vor. Von der Idee, Konzept, künstlerischen Umsetzung bis zur Gestaltung des Covers - zeichnet Jürgen Walter mitverantwortlich. "Natürlich bin ich stolz wie Bolle auf mein neues Baby und vor allem aber gespannt, wie es meinem Publikum gefallen wird.", sagt der stets umtriebige Sänger.(Quelle/Text: JPM Berlin)Auf der Internetseite www.audioway.de finden Sie Informationen zu den "On Air"-Sendezeiten, Erstausstrahlungen und Wiederholungen.audiowayMUSIC & MEDIARoland Rube & Ariane KranzPostfach 15010710663 BerlinGermany+49 (0)30 80205848



Bildinformation: Roland Rube und Ariane Kranz On Air mit Jürgen Walter