Roland Rube und Ariane Kranz On Air mit Fernando Express

On Air zu Gast mit Roland Rube und Ariane Kranz wird demnächst der "Fernando Express" sein. "Das Beste" heißt das aktuelle Doppel-CD-Album der Band, das 40 Titel aus der Bandgeschichte beinhaltet.(Telamo) Seit 35 Jahren steht der Fernando Express bereits für Qualität in der deutschen Musikwelt ... Bis heute hat die Band einige Transformationen erlebt. So gab es mehrmals Änderungen bei der Besetzung der Front-Sängerin. Regina Österlein wurde 1990 durch Birgit Langer ersetzt, die die Band 19 Jahre begleitete. 2009 übernahm Michaela Zondler das Mikrofon und Klaus Lorenz stieg aus gesundheitlichen Gründen aus der Band aus und wurde durch Reiner Prinz ersetzt. Vor kurzem gab Michaela Zondler ihren Ausstieg aus der Band bekannt. Nun kommt mit der ausgebildeten Radiomoderatorin und Sängerin Heidi Schütz frischer Wind in die langjährige Bandgeschichte. Heidi Schütz konnte bereits viele namhafte Künstlern auf Tourneen begleiten und auch mit ihrer Solo-Karriere beachtliche Erfolge erzielen - so erreichte sie dreimal in Folge den ersten Platz in der SR3-Schlagerparade mit ihrem Titel "Die Königin der Nacht".Einen solchen Umbruch in der Karriere muss man gebührend feiern - rechtzeitig zum 35-jährigen Bühnenjubiläum. Daher erscheint Ende März 2017 das brandneue Doppelalbum "Das Beste". Anhand des Albumtitels lässt sich bereits vermuten, dass es sich dabei um eine Best-of-Compilation handelt, doch "Das Beste" ist mehr als das. Hier haben wir sage und schreibe 40 Titel aus der Bandgeschichte, die komplett neu aufgenommen wurden - mit Heidi Schütz am Mikrofon. Ein echtes Geschenk an alteingesessene Fans und solche, die es werden wollen.Alle 40 Songs, darunter zahlreiche Nr. 1-Hits wie "Tausend und ein Gefühl", "Tanz auf dem Vulkan", "Fliegen bis zum Regenbogen", "Unser Traum darf nicht sterben" und die bereits erwähnten "Coconut und Calypso", "Barfuß bis ans Ende der Welt" und "Jambo Jambo", stammen aus der Feder von Hitproduzenten Jean Frankfurter. Seinen wunderschönen Melodien und Arrangements waren schon immer Markenzeichen des Fernando Express und sind einfach zeitlos zu nennen ... Mit dieser einmaligen Sammlung der schönsten Urlaubshits und den wichtigsten Klassikern der Band - im vollkommen neuen Gewand - möchte sich der Fernando Express bei allen Fans für die jahrelange Treue und Unterstützung bedanken. Zudem leitet "Das Beste" den Start in ein brandneues Kapitel der Bandgeschichte ein. Denn der Fernando Express wird auch künftig weiter um die Welt segeln - mit neuem Hits im neuen Sound. Denn es gibt noch viele Länder, die es zu bereisen und zu besingen gilt.(Quelle/Text: Telamo)



Bildinformation: Roland Rube und Ariane Kranz On Air mit Fernando Express