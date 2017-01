Roland Rube und Ariane Kranz On Air mit Nino de Angelo

(fair-NEWS)

In der aktuellen Sendung informieren die On-Air-Gastgeber Roland Rube und Ariane Kranz über die erste Single-Auskoppelung, "So lang mein Herz noch schlägt", aus dem bevorstehenden CD-Album ("Liebe für immer") von Nino de Angelo.(Telamo) Dieses Herz schlägt nur für die ganz, ganz großen Melodien - und diese unverkennbare Stimme klingt dabei so packend wie selten zuvor: "So lang mein Herz noch schlägt" heißt der erste Singlevorbote, mit dem sich Nino de Angelo dieser Tage zurückmeldet und zugleich sein kommendes Album "Liebe für immer" ankündigt. Einer der emotionalsten, ehrlichsten und euphorischsten Titel seiner Ausnahmekarriere, "So lang mein Herz noch schlägt", erscheint Anfang des Jahres bei seinem neuen Label TELAMO."Ich war jenseits von Eden/fast mein ganzes Leben", heißt es gleich zu Beginn dieses ergreifenden Titels: "So lang mein Herz noch schlägt" ist ein episch-euphorischer Popsong, der immer wieder abhebt und seine Rückkehr wirklich perfekt einläutet, wenn Nino de Angelo über der eingängigen Produktion kein Blatt vor den Mund nimmt und ganz klar sagt, wie sehr er gerade jetzt für diese Liebe, dieses Leben, diese Lieder brennt. Von ihm selbst als Co-Autor mitkomponiert, getextet und gemeinsam mit Lalo Titenkov produziert, klingt der seit Jahrzehnten erfolgreiche Sänger zugleich ungemein reif, wenn er an den Geschmack von "kaltem Asphalt" und die Wunden von damals zurückdenkt: Dass jegliche Rückschläge, die es sicher auch gab, längst Schnee von gestern sind, hört man schon nach wenigen Takten dieser unglaublich leidenschaftlichen Single...Spätestens seit "Jenseits von Eden" ist Nino de Angelo eine feste Größe in der deutschen Pop- und Schlagerwelt: Der 1963 in Karlsruhe geborene und in Köln aufgewachsene Sänger war noch keine 20 Jahre alt, als er mit diesem Klassiker der deutschen Musikgeschichte den ersten Platz der Charts eroberte und damit eine Karriere einläutete, in deren Rahmen er auch als Songwriter immer wieder glänzen konnte: "Atemlos", "Flieger", "Schwindelfrei" - die Liste der Hits ist lang, dabei überzeugte de Angelo auch immer wieder vor der Kamera (z.B. "Unter Uns") oder in Musicals (z.B. "Tabaluga und Lilli" mit Peter Maffay).Nachdem er zuletzt das Album "Das Leben ist schön" (2012) in die Top-75 befördert und mit dem Cover-Album "Meisterwerke" (2014) sogar die deutschen Top-30 aufgemischt hatte, meldet er sich nun auf seinem neuen Label TELAMO zurück und eröffnet den Countdown zum neuen Album "Liebe für immer", das im Frühjahr 2017 erscheinen wird.(Quelle/Text: Telamo)



Bildinformation: Roland Rube und Ariane Kranz On Air mit Nino de Angelo