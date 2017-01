HABONA Einzelhandelsfonds 6,25 % p.a. attraktiv für Anleger

(fair-NEWS)

Discounter und Nahversorgungszentren bieten ein äußerst stabiles Marktsegment mit Wachstumspotenzial. Der HABONA 05 investiert in neu errichtete Einzelhandelsimmobilien für die tägliche Grundversorgung. Discounter und Nahversorgungszentren profitieren von einer weitgehend konjunkturunabhängigen Nachfrage.Kurze Fondslaufzeit von nur 5 JahrenHohe halbjährliche Auszahlungen von 6,25 % p.a.Hochprofessionelles FondsmanagementInvestition in neue bzw. neuwertige deutsche EinzelhandelsimmobilienHohe Cash-Flow-Sicherheit durch langfristige Mietverträge, die weit über die Fondslaufzeit hinauslaufenBonitätsstarke Mieter wie EDEKA, REWE etc. mit Mietvertragslaufzeiten von bis zu 15 JahrenInflationsschutz durch indexierte MietverträgeDie Habona Einzelhandelsfonds haben ein absolutes Alleinstellungsmerkmal am deutschen Immobilienmarkt. Dank eines über Jahrzehnte aufgebauten Netzwerkes zu Projektentwicklern, Mietern und anderen Marktteilnehmern haben die Immobilienprofis von Habona die Möglichkeit, im Rahmen von Einzeltransaktionen während der Platzierungsphase der Fonds die besten Immobilien für die Fondsanleger auszuwählen. Dabei bewegen sich die Akquisiteure von Habona unterhalb des Radars der Großinvestoren, für die ein Einzelankauf von Objekten unterhalb von EUR 5 Mio. nicht in Frage kommt. Die Nachfrage solcher Investoren kann in diesem Immobiliensegment nur durch Portfoliokäufe gesättigt werden. Die homogenen Immobilienportfolios von Habona sind daher ein ideales Investitionsobjekt für Versicherungen, Pensionskassen und internationale Kapitalsammelstellen. Eine WIN-WIN Situation für die Kleinanleger von Habona und die Großinvestoren.Zentrales Merkmal der Habona Einzelhandelsfonds ist die nur 5-jährige Fondslaufzeit. Zum einen ist die Anlagefrist für typische Privatanleger sehr gut überschaubar. Zum anderen haben die ursprünglich 15-jährigen Mietverträge zum Verkaufszeitpunkt in 5 Jahren noch immer Laufzeiten von bis zu 10 Jahren und sind so besonders attraktive Investitionsobjekte für langfristig denkende Großinvestoren.Habona freut sich über eine ganz besondere Auszeichnung. Der diesjährige Cash. Financial Advisors Award in der Kategorie "Sachwertanlagen/AIF" geht an den aktuellen Habona Einzelhandelsfonds 05. Die Jury des Fachmagazins Cash. hat den Fonds anhand der Kriterien "Innovation", "Transparenz" und"Anlegerfreundlichkeit" als den besten Fonds prämiert.Weitere Informationen: www.einzelhandelsfonds.de oder Tel. 0800 22 100 22 gebührenfrei



