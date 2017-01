bodenprofi.de mit neuen B2B Services im Bodenbelag Großhandel

(fair-NEWS)

Der bodenprofi.de - Bodenbelag Fachhandel bietet über 25.000 Bodenbeläge und Fußboden-Produkte wie Laminat, Teppichboden, PVC-Boden, Parkett-Boden, Linoleum, Korkboden, Vinyl-Designbelag sowie Bodenbelag-Zubehör und Nebenprodukte zu sehr günstigen Staffelpreisen für Bodenleger und gewerbliche Kunden der Baunebengewerbe. bodenprofi.de vermittelt Bodenleger, erstellt Projekt-Angebote und unterstützt Raumausstatter, Bauherren, Architekten, Ladenbauer oder Messebauer.Auf der BAU 2017 in München stellte bodenprofi.de den <a href="https://www.bodenprofi.de/">Bodenbelag Online Großhandel</a> jetzt seinen gewerblichen Kunden vor. bodenprofi.de punktet dabei mit großem Sortiment, aber vor allem mit interessanten Services. So kann der Bodenleger und Raumausstatter das Internet jetzt als Verkaufswerkzeug und Kalkulationshilfe nutzen, wenn er sich bei bodenpofi.de als Partner anmeldet. Er spart damit nicht nur seinen Schauraum und jede Menge Zeit. Das Entscheidende ist, dass er das Medium Internet in seine Beratungs- und Verkaufsstrategie beim Endkunden mit einbezieht. Das Internet arbeitet also nicht mehr gegen ihn, sondern unterstützt ihn.Geschäftsführer Maik Möller erklärt die neuen Funktionen ausführlich in einem Interview. Sehen jetzt Sie jetzt das <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Ycn0ONUpVuE">Video-Interview</a>, welches aktuell auf der Internationalen BAU Messe in München aufgezeichnet wurde.



Bildinformation: Interview mit Maik Möller, GF und Gründer von bodenprofi.de