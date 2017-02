Kontoeröffnung nicht dem Zufall überlassen

(fair-NEWS)

Wer ein Konto eröffnet, sollte nichts dem Zufall überlassen und deshalb vor dem Abschluss einen Vergleich der Kontoanbieter mit einem dementsprechenden Kontorechner anstreben. Hierbei sind es insbesondere alle Leistungen, welche rund um ein Konto erbracht werden, von Wichtigkeit und sollten nicht außer acht gelassen werden. Besonders das kostenlose Girokonto ist es, welches heute immer stärker in den Fokus rückt, deshalb sollte gerade hier genau beleuchtet werden das:• keine regelmäßigen Monatsgebühren• keine Kosten für Daueraufträge• keine Kosten bei Lastschriftbuchungen• keine Kosten für Überweisungen• keine Kosten für Geldabhebungen• keine Kosten für Scheckeinreichungenentstehen. Denn selbst wenn nur ein Punkt Kosten verursacht, handelt es sich nicht mehr um ein kostenloses Girokonto.Dispo-Kredit im Auge behaltenEröffnet man ein Girokonto so wird in der Regel dem Inhaber des Kontos auch ein Dispokredit eingeräumt, aber bei diesem sollte man sehr vorsichtig sein, da die kontoführenden Kreditinstitute für einen Dispokredit den Verbraucher ordentlich zur Kasse bitten wie man sich auch unter www.dasbestekonto.de überzeugen kann. So wird dem Kontoinhaber nicht selten das Doppelte des Monatseinkommens als Dispokredit gewährt. Hiermit kann der Kontoinhaber im laufenden Monat Terminüberschneidungen der fälligen Ausgaben ausgleichen. Am Ende des Monats wird dies mit dem Arbeits- oder Renteneinkommen wieder ausgeglichen. Wurde jedoch mehr ausgegeben und man kann es nicht wieder ausgleichen, so lässt sich die Bank dies mit Kreditzinsen die teilweise bis in den zweistelligen Bereich hineinreichen bezahlen.FazitDeshalb zeichnet sich ein gutes Konto nur dann auch als gutes aus, wenn es nicht nur kostenlos ist, sondern es sollte auch im Bezug auf die Zinsen beim Dispokredit human sein, sodass sich ein kostenloses Girokonto am Ende nicht durch hohe Kreditzinsen zu einem kostenspieligen Angebot entwickelt.