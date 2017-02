(fair-NEWS)

Das Ultraschall Facelift kann sich optimal auf die Ausstrahlung auswirken und Falten bekämpfen, die als erstes Anzeichen der Hautalterung für ein minderes Selbstbewusstsein und Unsicherheit sorgen. Das nicht invasive Verfahren der HIFU Ultraschall-Therapie ist ein Lifting ohne OP und kommt dementsprechend ohne die Risiken eines invasiven Eingriffes aus. Neben der Faltenglättung und Hautstraffung glättet die <a href="https://www.medisthetik.de/news/ultraschall-lifting-ohne-op-dank-hifu/">HIFU Ultraschall-Therapie</a> auch das Dekolleté und die Augenpartie, kann bei Cellulite zur Anwendung kommen und unerwünschte Orangenhaut bekämpfen. Beim Ultraschall Facelift dringen Ultraschallwellen tief in die Hautschichten ein und können die Produktion körpereigener Kollagen anregen.Fakten zur <a href="https://www.medisthetik.de/methoden/hifu-ultraschall-facelift/">HIFU Ultraschall-Therapie im Überblick</a>Bei den meisten Behandlungen zur Faltenglättung und Hautstraffung wird ein invasives Verfahren verwendet, bei dem Patienten mit den Risiken operativer Eingriffe rechnen müssen. Anders verhält es sich bei der HIFU Ultraschall-Therapie, die für eine sichtbare Bekämpfung von Falten und Anzeichen der Hautalterung sorgen und dabei schmerzfrei vorgenommen werden kann. Die Ultratherapie lässt Ultraschallwellen unter der Hautoberfläche eindringen und kann die Durchblutung sowie die Bildung körpereigener Kollagen fördern. Praktisch hilft sich die Haut selbst dabei, Falten zu reduzieren und mehr Elastizität zu erhalten. Das Hautbild kann sich straffen und man sieht bereits nach der ersten Behandlung mit der HIFU Ultraschall-Therapie ein Ergebnis von 20 Prozent. Im Zeitraum von drei bis sechs Monaten kann der Körper die notwendige Kollagenmenge wieder vollständig selbst produzieren und die Haut erstrahlt jünger und glatter. Vor jeder Ultratherapie bietet die medisthek - Praxis für ästhetische Medizin eine umfassende Beratung und beantwortet alle Fragen von Interessenten. Da das Ultraschall Facelift ein nicht invasiver Eingriff ist, kann er ohne Schmerzen und ohne die bekannten Risiken eines operativen Eingriffes für ein besseres Lebensgefühl und eine jüngere Ausstrahlung sorgen.Sie möchten nicht länger mit den Anzeichen der Hautalterung leben und überlegen, eine Faltenglättung und Hautstraffung vornehmen zu lassen? Dann vereinbaren Sie jetzt einen Termin in der medisthek - Praxis für ästhetische Medizin und lassen sich über das Ultraschall Facelift informieren. Die HIFU Ultraschall-Therapie ist ein innovatives Verfahren, das Ihre Haut nicht schädigt und in der Faltenglättung sowie der Hautstraffung und Behandlung von Cellulite durch ein sichtbares Ergebnis überzeugen kann. Gerne beraten wir Sie zu Ihrem individuellen Ergebnis und vereinbaren einen Termin, an dem Sie die Ultratherapie bei sich durchführen lassen und der Hautalterung entgegenwirken können. Das Lifting ohne OP kann Ihre Chance auf eine junge und frische Ausstrahlung sein.



Bildinformation: Ultraschall Lifting ohne OP dank HIFU