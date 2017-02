Hatha Yoga in Hilden durch Tripada Yoga ®

(fair-NEWS)

Nach einer zweijährigen Ausbildung in der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga ® in Wuppertal ist Andrea Hendrichs seit Anfang des Jahres 2016 lizensierte Tripada ® Yogalehrerin. Seitdem kann sie in ihrem Heimatort Hilden Yogakurse anbieten. Diese Kurse im Yoga in Hilden sind alle Tripada Yoga ® Kurse, die bei der Zentralen Prüfstelle Prävention zertifiziert sind. Sie entsprechen dementsprechend dem „Deutschen Standard Prävention“ – sie werden von den gesetzlichen Krankenkassen mit 75,00€ bis zu 100% bezuschusst. Dies ist ein grundlegender Unterschied und Vorteil zu vielen weiteren Kurse die im Hatha Yoga in Hilden angeboten werden. Denn eine Anerkennung bei den Kassen können die meisten Anbieter nicht vorweisen. Tripada Yoga ® ist eine Form des Hatha Yoga.Es basiert auf der gesamten Yogatradition und verbindet diese mit den modernen Trainings- und Gesundheitswissenschaften. So kann nun auch Hatha Yoga in Hilden angeboten werden, das an die westlichen Bedürfnisse in einer Weise angepasst ist, die sich an dem hier gewohnten Lebensstil orientiert. Mit diesen Yoga Kursen in Hilden, können auch Hildener Ihre Körperhaltung verbessern, das vegetative Nervensystem trainieren, sodass ein schnelleres Entspannen ermöglicht wird, die Gesundheit der inneren Organe und deren Durchblutung fördern sowie ihre Atmung verbessern. So wird auf physischer und auf psychischer Ebene ein Zustand der Ausgeglichenheit und eine positive Grundstimmung erreicht.Tripada Yoga ® ist säkular und weltanschaulich neutral ausgerichtet – jeder, der Yoga-interessiert ist hat die Möglichkeit so Hatha Yoga in Hilden zu besuchen, die keine Missionierung enthalten. Wir wollen allen Religionsangehörigen die Möglichkeit bieten, Yoga zu praktizieren und so ihrem Körper etwas Gutes zu tun. In den Kursen Tripada Yoga ® in Hilden wird nicht nur von überfordernden Übungen, die ein hohes Verletzungsrisiko mit sich bringen, Abstand genommen, sondern auch von jeder Esoterik. Auch im Tripada Yoga ® wird Gebrauch von beruhigenden Klängen und Mantras gemacht, denn die Wirkung von Geräuschen jedweder Art ist bekanntlich wissenschaftlich belegt. Jedoch wollen Tripada Yoga ® Lehrer wie Andrea Hendrichs mit ihren Hatha Yoga Kursen in Hilden keine Wunder bewirken und Krankheiten heilen, die selbst die Schulmedizin kaum in den Griff zu bekommen vermag. Tripada Yoga ® hinterfragt solche Ansätze und strebt selbst nach einer wissenschaftlich belegten Konzeption der Kursabläufe.Sie müssen sich also auch in den Kursen Yoga in Hilden keine Vorträge über eine bessere Religion anhören noch wird Frau Hendrichs sind in den Kursen belehren, wie Sie Ihre Wehwechen und womöglich ernsthaften Erkrankungen zu heilen haben.Artikel Quelle: www.artikel-presse.de/hatha-yoga-in-hilden-durch-tripada-yoga.html