Bewerbung für die JugendPolitikTage bis zum 01. März möglich

Bis zum 01. März können sich engagierte Jugendliche zwischen 16 und 27 Jahren für die Teilnahme bewerben. Sie erwartet ein abwechslungsreiches Programm in Berlin, das sich mit ausgewählten Themen des 15. Kinder- und Jugendberichts auseinandersetzt. Bundesjugendministerin Manuela Schwesig wird am 05. Mai um 11 Uhr die JugendPolitikTage eröffnen. Auf der Agenda stehen dabei schwerpunktmäßig Themen wie „Politik und Politische Bildung“, „Ungleichheit und Bildungsgerechtigkeit“, „Rechtsextremismus und Demokratieförderung“, „Freiräume und Handlungsräume“ sowie „Flucht und Migration“. In einem Veranstaltungsforum auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor werden mitwirkende Organisationen die Themen spannend und jugendgerecht auf der großen Bühne präsentieren. In Arbeitsgruppen formulieren die Jugendlichen zudem junge Positionen und damit verbundene Forderungen zu den behandelten Themen an Politik und Gesellschaft. Die Parlamentarische Staatsekretärin Caren Marks diskutiert die erarbeiteten Forderungen gemeinsam mit jugendlichen Teilnehmenden am 07. Mai während der Abschlussveranstaltung.Die Teilnahme am Programm ist für die Jugendlichen kostenlos. Die Kosten für Anfahrt, Übernachtung und Verpflegung werden vom Bundesjugendministerium übernommen.Mitwirkende Organisationen sind das Bundesprogramm „Demokratie Leben!“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e.V., der Bund der Deutschen Landjugend, die Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung, die Deutsche Sportjugend, der Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit, die Koordinierungsstelle "Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft" und das Gemeinschaftsprojekt „jugend.beteiligen.jetzt – für die Praxis der digitalen Partizipation“.Link zum Onlineportal für die Bewerbung: www.jugendpresse.de/jugendpolitiktage-2017/bewerbung/ Weitere Informationen zur Veranstaltung und zum Bewerbungsverfahren gibt es unter www.jugendpresse.de/jugendpolitiktage-2017/