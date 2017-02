Pressemitteilung von Schmetterling

ITB 2017 Schmetterling läd ein zum Abtauchen in die Welt der Virtuellen Reiseberatung

(fair-NEWS) (Mynewsdesk) Geschwand, 01.02.2017



Schmetterling blickt auf die erfolgreichste ITB aller Zeiten zurück und ist auch 2017 wieder als Aussteller auf der weltweit führenden Reisemesse vertreten. Die Reisebüro-Kooperation bietet seinen Interessenten, Neukunden sowie Partnerreisebüros erneut vergünstigte Eintrittskarten an.



Bereits jetzt freut sich der Touristikschrittmacher auf zahlreiche kompetente wie auch spannende Kontakte, erfolgreiche Geschäftsabschlüsse sowie jede Menge Spaß.



Besucher und Interessente können sich vorab ihren Termin sichern. In diesem Jahr ist das Touristikunternehmen mit Ansprechpartnern aus den folgenden Bereichen vertreten:



* Schmetterling Travel Technologie,

* Internationale Touristik-Vertriebskooperation (Reisebüros)

* Schmetterling Gruppenreisenveranstalter mit der etablierten Klassenfahrtenmarke 2,3,Butterfly.

* Schmetterling Netzwerk, dem online buchbaren offline Vertriebskanal für Hotels, Unterkünfte, Destinationen, Nieschenanbieter und Kleinstveranstalter



Diese Pressemitteilung wurde via Mynewsdesk versendet.



Über Schmetterling

Die Schmetterling International GmbH & Co. KG ist das größte mittelständische, unabhängige Touristikvertriebs-Unternehmen Deutschlands. Es vereint die gesamte Welt der Touristik unter einem Dach: Zu Schmetterling zählen die größte veranstalterunabhängige Internationale Reisebüro-Kooperation mit mehr als 3.500 Reisebüros in Europa, die Technologiesparte mit dem ersten Fullservice-Technikpaket speziell für Reisebüros in Europa. Abgerundet wird das Angebot durch einen Veranstalter für Gruppenreisen mit der dazugehörigen auf Jugendreisen sowie Klassen- und Abiturfahrten spezialisierten Produktmarke 2,3 butterfly. Das familiengeführte Unternehmen wurde 1970 von Willi Müller gegründet.

