Martin Reising ist neuer Leiter des Tagungszentrums, des Hotels und der Gastronomie auf Schloss Hohenkammer

Martin Reising ist neuer Leiter des Tagungszentrums, des Hotels und der Gastronomie auf Schloss HohenkammerHohenkammer, Februar 2017 - Seit 01. Januar dieses Jahres ist Martin Reising der neue Leiter des Tagungszentrums, des Hotels und der Gastronomie auf Schloss Hohenkammer bei München. Damit verstärkt Herr Reising das Führungsteam mit Geschäftsführer Martin Kirsch, dem Bereichsleiter der eigenen Landwirtschaft, Herrn Helmut Steber und Claudia Lischke als Leitung der Verwaltung.Als staatlich geprüfter Hotelbetriebswirt mit Meisterpreisauszeichnung hat der verheiratete 46 jährige Bad Tölzer und Vater einer Tochter in den vergangenen Jahren in verschiedenen Positionen jede Menge Erfahrung und Praxis gesammelt. Zuletzt hatte er die operative und administrative Leitung des gesamten Wirtschaftsbetriebes der Hanns-Seidel-Stiftung in Wildbad Kreuth inne, bis dort der Pachtvertrag nicht verlängert wurde.Martin Reising freut sich, seine Erfahrung im Seminar-, Tagungs- und Veranstaltungsbereich einzubringen sowie auf die Zusammenarbeit mit den knapp 80 motivierten Kollegen sowie 18 Auszubildenden. "Besonders die Vielseitigkeit der Gesamtanlage und die Verbindung zum Eichethof und somit zur Natur und der Urproduktion ist etwas ganz Besonderes" so Reising, der privat am liebsten dem Bergsport nachgeht und sehr naturverbunden ist.Schloss HohenkammerDas Tagungszentrum Schloss Hohenkammer beherbergt mit dem angeschlosse-nen modernen Hotel und seinen Nebengebäuden insgesamt 162 Zimmer und 33 Tagungsräume für bis zu 180 Personen und drei Veranstaltungsräume für bis zu 150 Personen und ist in seiner Art und Verwendung absolut einzigartig. Zur Ver-fügung stehen den Gästen auch ein Wellnessbereich und verschiedene gastro-nomische Angebote, wie z. B. das gutbürgerliche Restaurant "Alte Galerie", das Gutshof-Restaurant für die Seminar- und Tagungsteilnehmer, der Biergarten, das Bierstüberl "Haslangkeller" und die Hotelbar. Kulinarisches Highlight ist das Gour-met-Restaurant "Camers Schlossrestraurant". Das Restaurant steht unter der Leitung von Florian Vogel, der gerade seinen ersten Michelin Stern erhalten hat. In allen Restaurants des Tagungszentrums werden fast ausschließlich Bioproduk-te in hoher Qualität verarbeitet und der Großteil davon stammt sogar aus eigener Erzeugung vom dazugehörigen Gut Eichethof.



Bildinformation: Martin Reising freut sich auf seinen neue Aufgaben auf Schloss Hohenkammer (Bildquelle: Schloss Hohenkammer)