Usedom lockt ab März mit vielen Veranstaltungshöhepunkten

(fair-NEWS) Trotz brisanter Sturmflut und daraus resultierenden massiven Schäden ist die Ostseeküste hervorragend auf die bevorstehende Saison vorbereitet. Schon in den letzten Jahren entschieden sich immer mehr Deutsche, aber auch Ausländer für einen Urlaub auf den Inseln und dem Festland der Bundesrepublik. Angesichts der weltweiten Terrorangst und der Gefahr von Unwettern wird dieser Trend nach Einschätzung von Touristikexperten anhalten. Vor allem die Hauptferienregionen, zu denen beispielsweise Usedom gehört, locken in diesem Jahr wieder mit attraktiven Angeboten.



Schon jetzt steht fest: Die Schäden, die die Sturmflut gerade auf Usedom in massiver Form hinterlassen hat, werden bis zum Saisonstart behoben sein. Die ersten Veranstaltungshöhepunkte erwarten die Gäste bereits Anfang März. Zu dieser Zeit wird mit den Baltic Lights auf Usedom das nördlichste Schlittenhunderennen Deutschlands ausgetragen. Nach der Premiere 2016 findet in diesem Jahr die zweite Auflage statt. Erneut dürfen sich Einheimische und Gäste auf zahlreiche prominente Gäste sowie professionelle Musher und hunderte Schlittenhunde freuen.



Die Baltic Lights sorgen an einem ganzen Wochenende mit Musik, bunten Buden und Biikefeuern für winterlichen Zauber auf Deutschlands Sonneninsel. Kaum haben Huskys und Samojeden der Insel die Pfote gekehrt, wird sich mit dem Hering das Silber der Ostsee ausbreiten. Die Usedomer Heringswochen haben auf dem Eiland schon Tradition und locken jedes Jahr mit zahlreichen Köstlichkeiten. Auch in diesem Jahr werden die Usedomer Spitzenköche wieder ihr Bestes geben und mit vielen Speisen verführen. Fester Bestandteil der Usedomer Heringswochen ist die Heringsgala, die die große Auftaktveranstaltung bildet.