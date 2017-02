Sechs PCI Slots mit Skylake Performance

Pressemitteilung von ICP Deutschland GmbH

IMBA-H110 - Skylake ATX CPU Board

(fair-NEWS) Hohe Qualität und Beständigkeit spielen im Maschinen- und Anlagenbau eine übergeordnete Rolle. Dies wird im Bereich Industrie Computer durch bewährte Standards gewährleistet. Das neue IMBA-H110 ATX CPU Board von ICP Deutschland bietet hier gleich sechs PCI Slots, die mit Skylake Performance betrieben werden. Denn das CPU Board wird mit einem 14nm Intel® Core i7/i5/i3, Pentium® oder Celeron® Prozessor und max. 64GB DDR4 Arbeitsspeicher ausgestattet. Je ein full-size PCIe Mini Card Slot und ein PCIe x16 GbE Slot sorgen für weitere flexible Erweiterungsmöglichkeiten. Durch die Schnittstellen wie zwei LAN Ethernet, zwei USB 2.0 und vier USB 3.0 sowie sechs serielle Schnittstellen (4x RS-232, 2xRS-232/422/485) können kundenspezifische Lösungen problemlos realisiert werden. Darüber hinaus bietet das IMBA-H110 die Möglichkeit zwei unabhängige Displays mittels HDMI 1.4, DVI-I oder internem DisplayPort (iDP) anzuschließen. Dieser kann mit einem optionalen Adaptermodul auf HMDI, LVDS, VGA, DVI-D oder DP gewandelt werden. ICP bietet Kunden, die auf Langzeitverfügbarkeit der Komponeten bedacht sind, auch passende Massenspeicher, RAM und SSD aus einer Hand.



ICP. Industrial Computer Products …by people who care!



ICP Deutschland ist Großdistributor für Industrie Computer Produkte von IEI Integration Corp. aus Taiwan. Zusätzlich bieten wir Ihnen auch Alternativen und ergänzende Produkte an. Hierzu zählen neben den CPU, RAM, HDD/SSD und OS auch Netzwerk-, Mess- und Automatisierungsprodukte.



Ihre Vorteile:



✔ Kompetente Beratung durch unsere erfahrenen Mitarbeiter

✔ Großes Lager in Deutschland mit Möglichkeit der Bevorratung

✔ Service und Support in Deutschland

✔ Kostengünstige Produktion in Taiwan und China

✔ alles aus einer Hand!



Mahdenstr. 3
72768 Reutlingen
Deutschland