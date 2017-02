Das Frühstück ist der Energiekick.

(fair-NEWS)

Nicht jedem ist es gegeben, direkt nach dem ersten Klingeln des Weckers die Beine aus dem Bett zu schwingen. Manch einem gelingt es maximal die Snooze-Taste zu betätigen, gerne auch mehrfach hintereinander. Doch irgendwann stellt sich die Erkenntnis ein, dass alles Sträuben und Herauszögern nichts hilft. Unter Aufbringen von allen bereits zur Verfügung stehenden Kräften wird sich ins Bad gequält und für den scheinbar sehr unattraktiven Tag zurechtgemacht.Das ist nicht wirklich der optimale Start in den Tag. Wichtig für das Wohlbefinden am Morgen ist ausreichend Zeit für sich und die morgendlichen Abläufe einzuplanen.Hilfreich ist es, wenn man sich eine morgendliche To-Do-Liste erstellt. Wenn bereits beim Aufwachen fixe Punkte auf der Tagesordnung stehen, ist das Aufstehen meist weniger problematisch. Dies könnte z.B. ein kurzes morgendliches Workout oder auch ein leckeres Frühstück sein, was einen am Morgen auf die Sprünge springt.Den ofenfrischen Brötchen für das geplante<a href="www.morgengold.de/live/">Frühstück</a> , helfen die Morgengold Frühstücksdienste auf die Sprünge. In den frühen Morgenstunden werden backfrische Brötchen und Backwaren direkt in der Backstube entgegengenommen und auf dem schnellsten Weg an ihre Bestimmungsorte gebracht. Während der morgendlichen Vorbereitungen warten somit die gewünschten Backwaren und Brötchen bereits an der Haustür.Die Bestellung der Brötchen und Backwaren, wie ofenfrische Brezeln, Croissants oder auch leckeren Broten kann ganz bequem über das Kundenportal der Morgengold Frühstücksdienste erledigt werden. Hier bieten sich dem Frühstücker diverse Möglichkeiten der Organisation, wie zum Beispiel die 7-Tage-Vorschau für einen genauen Überblick der geplanten Lieferungen, oder auch die Funktion der Extra-Bestellungen oder Bestelländerungen. Im Handumdrehen ist das Frühstück auf die Beine gestellt. Nun bedarf es nur noch fix am Morgen dem Gang zur Haustür, wo die gewünschten Brötchen und Backwaren von den Service-Fahrern der www.morgengold.de Frühstücksdienste deponiert wurden.Um die gute Qualität der gelieferten Backwaren und Brötchen zu gewährleisten, arbeiten die Morgengold Frühstücksdienste ausschließlich mit ausgesuchten Bäckerei-Betrieben aus den jeweiligen Regionen zusammen.Häufig hängt der Verlauf des Tages mit dem Start in diesen ab. Ist das erste Ziel, das stärkende Frühstück in Ruhe, geschafft, kann man sich voller Energie auf die kommenden Punkte der To-Do-Liste konzentrieren.



Bildinformation: Morgengold bringt's - backfrisch und lecker!