Messeblick.TV auf der Spielwarenmesse 2017

(Mynewsdesk) Wie Kinder und Erwachsene heute spielen können wir sehen – aber welche Spielzeuge finden im kommenden Jahr den Weg in die Kinder- und Wohnzimmer? Wer darauf eine Antwort möchte, der kommt an der Spielwarenmesse 2017 in Nürnberg nicht vorbei.Was wir im Messe-TV zeigen Wir zeigen innovative Spieleklassiker und Neuheiten aus verschiedenen Themenbereichen. Unter anderem finden Sie Filmbeiträge zu:* das Bobby-Car NEXT von BIG – mit einigen Neuerungen* Innovationen von Carrera und Carrera RC* den LEGO Roboter Boost* neues von Märklin Modellbahnen* Neuheiten von PLAYMOBIL* Wigald Boning und Bernhard Hoëcker spielen GraviTrax bei Ravensburger* Puppen und Stofftiere von Schildkröt* Désirée Nick und Menderes Bagci spielen Kakerlaken Duell von Schmidt Spiele* einen authentischen Bagger von SikuUnd natürlich noch vieles mehr. Begleiten Sie uns bei unserer Reise in die Spielewelten von morgen.Messeblick.TV veröffentlicht ab dem 01.02.2017 gegen 12 Uhr nach und nach Videobeiträge zur Messe: <a href="https://www.messeblick.tv/2017/spielwarenmesse.html" target="_blank">Messeblick.TV zur Spielwarenmesse 2017</a>(Bereits jetzt finden Sie dort eine Bildgalerie)Hier einige Impressionen:Puppen mit leuchtendem Herz von SchildkrötCaptain Carrera präsentiert Neuheiten zu Carrera GOWigald Boning & Bernhard Hoëcker führen bei Ravensburger das Bausystem GraviTrax vorBobby-Car NEXT von BIG - jetzt mit Licht und weiteren FunktionenTV-Berichterstattung, Messemagazin und Bildmaterial Auf der Spielwarenmesse zeigen von 01.02. - 06.02.2017 rund 2.800 Aussteller aus der ganzen Welt Ihre Neuheiten. Seien Sie mit dabei auf Messeblick.TV!Ergänzend zur TV-Berichterstattung (Video-on-Demand) mit Filmbeiträgen finden Sie auch Artikel und Fotos zur Spielwarenmesse 2017 in unserem Messemagazin doopin: <a href="www.doopin.de/" target="_blank">www.doopin.de</a>Falls Sie Bildmaterial für redaktionelle Zwecke benötigen, wenden Sie sich jederzeit gerne an uns. In der Regel können wir Bildmaterial bis zu einer Auflösung von 6000x4000 Pixel zur Verfügung stellen.Daten und Fakten zur Spielwarenmesse 2017 Auf der Spielwarenmesse werden laut Veranstalter rund eine Million Produkte ausgestellt – davon etwa 75.000 Neuheiten. 2800 Aussteller aus über 60 Ländern und 70.000 Besucher aus 120 Ländern stellen unter Beweis, dass es sich um ein internationales Top-Event handelt. Nach Angaben des Veranstalters geben 820 Aussteller an auf keiner anderen Messe auszustellen und 20.000 Besucher kommen ausschließlich zur Spielwarenmesse. (Quelle: offizielle Webseite der Spielwarenmesse)<a href="www.mynewsdesk.com/de/dein-service-gmbh/pressreleases/messeblick-punkt-tv-auf-der-spielwarenmesse-2017-1776517">Diese Pressemitteilung</a> wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im <a href="www.mynewsdesk.com/de/dein-service-gmbh">Dein Service GmbH</a>Shortlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="http://shortpr.com/6anmt4" title="http://shortpr.com/6anmt4">http://shortpr.com/6anmt4</a>Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="www.themenportal.de/vermischtes/messeblick-tv-auf-der-spielwarenmesse-2017-35967" title="www.themenportal.de/vermischtes/messeblick-tv-auf-der-spielwarenmesse-2017-35967">www.themenportal.de/vermischtes/messeblick-tv-auf-der-spielwarenmesse-2017-35967</a>



