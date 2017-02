Kissenparade bei Erwin Müller - die neuen Kollektionen sind da

(fair-NEWS)

Ob als gestalterisches Element oder zum Relaxen, Kissen sind aus dem Wohnbereich nicht wegzudenken. Bei <a href="www.erwinmueller.de">erwinmueller.de</a> gibt es jede Menge Kissenhüllen in verschiedensten Designs und Größen, für drinnen und für draußen. Im Trend liegen bunte Uni-Kissen sowie grafische schwarz/weiß Designs, Sterne und maritime Motive. Wer es individuell mag, kann Kissenhüllen in der <a href="https://manutextur-de.erwinmueller.com/shop/start-DE-de-MT">manutextur </a>mit Motiv und Text selbst entwerfen.Bunte KissenparadeMit 18 verschiedenen Farben und diversen Variationen bietet die Kissenkollektion "Melva" von Pichler für jeden Geschmack und jede Wohnungseinrichtung etwas Passendes. Kissenhüllen in verschiedenen Größen, gesteppte Stuhlkissen und runde Kissen aus samtig weichem Velours mit eleganter, rundumlaufender Biese bringen Farbtupfer in die vier Wände und laden zum Kuscheln ein.Streifen und Blätter sind die Klassiker unter den Kissenhüllen von Erwin Müller. Eingewebte Muster aus samtigem Chenille erzielen schöne Effekte und bringen Eleganz auf die Couch. Den pflegeleichten Qualitäten können auch ausgiebige Kissenschlachten und Partys nichts anhaben. Schöne Kontraste lassen sich mit den Erwin Müller Kissenhüllen aus weichem Fleece durch moderne Farbkompositionen in Doubleface-Optik setzen.Trendige DesignsGrafische Muster in Schwarz-Weiß liegen voll im Trend und sind auch bei der aktuellen Erwin Müller Kissenkollektion zu finden. Dieses markante Wohnaccessoire ist für das Sofa im Wohnzimmer genauso geeignet wie für die Terrassenmöbel. Das hochwertige Gewebe ist mit Fleckschutz ausgerüstet, es schützt vor Verunreinigungen, Flüssigkeiten perlen ab.Frisch und trendig sind buntgewebte Jacquard Kissenhüllen in dezenten Farbzusammenstellungen im angesagten Sternendesign. Hochwertige, schimmernde Qualitäten bringt eine elegante Note in den Wohnraum und verbreiten harmonisches Ambiente.Einen kleinen Vorgeschmack auf den Urlaub am Meer vermittelt die neue Erwin Müller Kissenkollektion im maritimen Design. Blaue Anker, Seepferdchen, Seestern und Kompass auf weißem Grund mit umlaufender blauer Keder zaubern authentisches Strandfeeling.Praxistipp: Größen und Füllungen für KuschelkissenOb länglich oder quadratisch, Kuschelkissen gibt es in verschiedensten Größen. Standardmaße sind 40 x 40 cm, 50 x 50 cm bis zu 60 x 60 cm. Die länglichen Maße variieren von 30 x 40 cm, 30 x 50 cm bis 40 x 60 cm. Wie bei Schlafkissen, hat man auch bei Kuschelkissen die Wahl zwischen unterschiedlichen Füllungen, von Daunen und Federn über Naturhaar bis zu Textilfasern. Besonders pflegeleicht und bauschig sind Füllungen aus Textilfaser. Diese Funktionsfaser ist leicht, hat ein hohes Wärmerückhaltevermögen und sorgt für raschen Feuchtigkeitstransport. Sie ist für Allergiker geeignet und waschbar.



Bildinformation: Weiche Kuschelkissen in Doubleface-Optik von Erwin Müller (Bildquelle: © erwinmueller.de)