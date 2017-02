ProtectCom: Website-Relaunch der Überwachungsspezialisten

(fair-NEWS)

Völklingen, 01.02.2017 – Besucher erhalten über unsere Website www.protectcom.de Informationen und Hintergründe über digitale Überwachungstechnik mit Schwerpunkt Monitoring Software und können unser Angebot nun zügig und leichter abrufen.Unser Produktangebot ist sehr vielfältig. Für fast jedes Endgerät, wie: PCs, Macs, Android- und iPhone Handys bieten wir umfassende Einzel- oder Netzwerklösungen zur Überwachung an. Zu unseren Kunden gehören Privatpersonen und Unternehmen, die unsere Software aus verschiedenen Gründen einsetzen. Eltern möchten wissen, was der Nachwuchs im anonymen Netz erlebt mit der Begründung ob diese Erlebnisse überhaupt kindgerecht sind. Für Unternehmen spielt die Sicherheit der eigenen Daten eine große Rolle. Mitarbeiter werden kontrolliert um zu erfahren, ob die Arbeitsabläufe optimiert werden können bzw. bleiben wichtige firmeninterne Daten im Unternehmen, oder werden diese per Insiderhandel an die Konkurrenz veräußert.Unsere Websites sind mit einer zertifizierten SSL-Verschlüsselung versehen, damit unsere Kunden sicher surfen können. Der große Vorteil der Verschlüsselung liegt darin, dass die Daten, die zwischen dem Browser und der Website ausgetauscht werden, nicht von Dritten mitgelesen werden können.Damit unser Online-Angebot aktuellen Nutzungsgewohnheiten und technologischen Anforderungen entspricht, wurde unser Angebot im responsive Design umgesetzt und erlaubt somit schnellere Ladezeiten und eine nutzerfreundliche Informationstechnik auf Smartphones und Tablets. Dazu zählt auch der Produktfinder, der dabei helfen soll, dass richtige Produkt und den Einsatzbereich auf dem schnellsten Wege zu finden.Mit der neuen Website wollen wir unsere Produkte und Einsatzgebiete noch besser vermitteln. Dazu haben wir unter anderem ein neues Format entwickelt, dass einen verständlicheren Gesamtüberblick über die verschiedenen Themenbereiche der Software anbietet und verweisen noch zusätzlich auf vertiefende Hintergrundtexte. 100% unserer Kunden recherchieren online über Monitoring Software und dabei dient unsere Website als wichtige Beratungs- und Informationsquelle.Carsten Rau, Geschäftsführer der verantwortlichen ProtectCom GmbH: "Monitoring Software ist gegen Wirtschaftsspionage ein sehr gutes Werkzeug. Wichtig: Der Gesetzgeber sieht vor, dass eine Überwachung nicht im Geheimen erfolgen darf. Sie muss den überwachten Personen angekündigt werden."Aktuelle Rabattaktion: Gutscheincode mit 50% RabattDerzeit gibt es einen Rabatt von 50% auf die ProtectCom Produkte Orvell Monitoring und Winston Monitoring. Der Gutscheincode lautet: S7L-68C-CVS und ist gültig ab dem 01.02.2017 bis zum 28.02.2017.Wichtiger Link:Website: https://www.protectcom.de Zum Unternehmen ProtectCom GmbHProtectCom GmbH ist spezialisiert auf digitale Überwachungstechnik mit Schwerpunkt Monitoring Software. Seit 1999 realisieren wir individuelle Softwarelösungen zur Sicherung sensibler Datenbestände für Unternehmen, Banken, staatliche Einrichtungen, Schulen, Behörden und anspruchsvolle Privatkunden. Unsere Produkte werden in über 80 Ländern erfolgreich eingesetzt.