Bayern, NRW und Baden-Württemberg sind für Fach- und Führungskräfte attraktiv

Wie weit gehen die Fach- und Führungskräfte von morgen? Das klären wir auch in diesem Jahr wieder in unserer Studie „Attraktive Arbeitgeber“ mit der internationalen Mobilitätsfrage an 2.500 Studenten und Absolventen.Jobsuche bundesweitZurzeit orientiert sich der Großteil der Befragten bei der Jobsuche auf ganz Deutschland– dabei suchen sie in jedem Bundesland nach einem geeigneten Arbeitgeber und der passenden Stelle. Deutschland wird zu einem attraktiveren Arbeitsumfeld für die heimischen Akademiker.Ein Drittel hat angegeben sich bei der Stellensuche auf regionale Arbeitgeber zu beschränken, somit gelten auch hier deutsche Unternehmen als beliebt.ATTRAKTIVITÄT DER EINZELNEN BUNDESLÄNDERNachdem festgestellt werden konnte, dass die Bereitschaft der Befragten nach wie vor steigt in Deutschland zu arbeiten, ist es nun interessant zu erfahren welche Bundesländer für sie dabei als attraktiv gelten.In der diesjährigen Studie liegen die ersten drei Platzierungen mit ihren Bewertungen nah beieinander. Besonders auffällig ist, dass sich diese Top 3 Bundesländer deutlich von den restlichen 13 Ländern abgrenzen. Die Rede ist hier von Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg – jeweils 14% der Befragten bewertet diese Bundesländer arbeitstechnisch gesehen als attraktiv.Die unattraktivsten Ziele der Befragten stellen in dieser Studie Mecklenburg-Vorpommern und das Saarland dar.



Bildinformation: Attraktivität der Bundesländer