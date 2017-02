Hundefreundliche England-Reise

(fair-NEWS)

bfs – Im Süden Englands erstrecken sich malerische Küstenregionen im Wechsel mit englischen Grafschaften und weitläufigen Nationalparks unberührter Natur. Die vielfältige Region lässt sich bequem in 14 Tagen Urlaub erkunden – wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Hat man allerdings einen Hund an seiner Seite, sollte man seine Reise vorab gut planen – angefangen bei der Wahl der Unterkunft bis hin zu der Frage: Was kann ich mit meinem Hund besichtigen? Welche Strände erlauben auch meine Vierbeiner? Hierbei hilft jetzt der Reiseanbieter travel4dogs, der sich auf Urlaubsreisen mit dem „besten Freund des Menschen“ spezialisiert hat. Während des Trips durch den englischen Südstreifen können typische Landschaftsbilder, malerische Klippenpanoramen und altertümliche Cottages sowie Burgruinen bewundert werden. Romantisch wird es dagegen an der Englischen Riviera, die unter anderem aus diversen „Rosamunde Pilcher“-Verfilmungen bekannt ist. Die charmanten Landgast-häuser und typisch englischen Bed & Breakfasts, in denen Gäste und ihre Hunde bei dieser Reise übernachten, vermitteln schon beim Aufstehen das richtige England-Feeling. Eine 14-tägige Autorundreise ist pro Person für 1161,- Euro inklusive tierischem Begleiter auf www.travel4dogs.de buchbar.Grafschaft_BFS_travel4dogs_UniqueDevonToursLangtext:Wenn der „beste Freund des Menschen“ mal wieder Auslauf braucht, denken nur die wenigsten an einen Spaziergang durch Südenglands Nationalparks – aber wieso nicht sich selbst und der geliebten Fellnase mal eine Auszeit im Herzen Englands gönnen? bfs – Im Süden Englands erstrecken sich malerische Küstenregionen im Wechsel mit englischen Grafschaften und weitläufigen Nationalparks unberührter Natur. Die vielfältige Region lässt sich bequem in 14 Tagen Urlaub erkunden – wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Hat man allerdings einen Hund an seiner Seite, muss so eine Reise gut geplant sein: angefangen bei der Wahl der Unterkunft bis hin zur Frage, welche Sehenswürdigkeiten zusammen mit dem Vierbeiner besucht werden können. Hierbei hilft jetzt der Reiseanbieter travel4dogs, der sich auf Urlaubsreisen mit dem „besten Freund des Menschen“ spezialisiert hat.Auslauf zwischen Klippen und WäldernSüdengland zu besuchen, lohnt sich für Naturfreunde allemal: Die liebevoll angelegten Landschaftsgärten, deren Stilform im 18. Jahrhundert weltweite Berühmtheit erlangte, sollte man mit ausgedehnten Spaziergängen verknüpfen. Selbiges gilt für eine Besichtigung der Kathedralen-Metropole Canterbury: Ein Stadtbummel durch die Gassen hinterlässt ebenso eindrucksvolle Impressionen wie eine Erkundung des „New Forest“ im unweit gelegenen Hampshire. Das einst königliche Jagdrevier ist heute die Heimstätte für zahlreiche Wildtiere, darunter Pferde, Reptilien und verschiedenste Vogelarten. Im Wechsel können während der Durchreise des englischen Südstreifens typische Landschaftsbilder, malerische Klippenpanoramen und altertümliche Cottages sowie Burgruinen bewundert werden. Besonders romantisch wird es an der englischen Riviera, die unter anderem aus diversen „Rosamunde Pilcher“-Verfilmungen bekannt ist. In dieser freien Natur fühlt sich jeder Hund pudelwohl, denn die Küsten und Wälder laden förmlich zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Sei es nun der Exmoor Nationalpark mit seinem Heidehochland und saftig-grünen Wiesen oder der „South West Coast Path“, der an malerischen Buchten und Sandstränden vorbeiführt – jede Region hat ihre ganz eigenen entdeckungswürdigen Fleckchen. Dazu versprühen die altertümlichen Gebäude einen einzigartigen Flair, durch den man sich direkt in eine vergangene Epoche versetzt fühlt.Willkommen in SüdenglandDazu kommt, dass die englische Gastfreundschaft sowohl Menschen als auch ihre tierischen Begleiter gleichermaßen Willkommen heißt. Die charmanten Landgasthäuser und typisch englischen Bed & Breakfasts freuen sich sowohl auf die zwei- als auch vierbeinigen Gäste. Dank je zwei Übernachtungen pro Teilabschnitt der Route in derselben Unterkunft wird zudem eine optimale Zeiteinteilung ermöglicht, sodass sich niemand gehetzt fühlen muss. Die Rundreise kostet 1161,- Euro pro Person inklusiv dem tierischem Begleiter und ist auf www.travel4dogs.de buchbar.Autor: bfsBilder: bfs / travel4dogs / Unique Devon ToursIndividuelle Autorundreise mit dem Hund durch SüdenglandReiseverlauf:1. Tag: Anreise in Kent2. Tag: Extra Tag Kent3. Tag: Kent – Wiltshire (ca. 250 km)4. Tag: Extra Tag Wiltshire5. Tag: Wiltshire – Süd-Devon (ca. 180 km)6. Tag: Extra Tag Süd-Devon7. Tag: Süd-Devon – Cornwall (ca. 150 km)8. Tag: Extra Tag Cornwall9. Tag: Extra Tag Cornwall10. Tag: Cornwall – Nord-Devon (ca. 145 km)11. Tag: Extra Tag Nord-Devon12. Tag: Nord-Devon – Gloucester (Cotsworlds) (ca. 210 km)13. Tag: Extra Tag Gloucester (Cotsworlds)14. Tag: Abreise (ca. 310 km bis nach Dover)Eingeschlossene Leistungen:– 13 x Übernachtung in hundefreundlichenLandgasthäusern und Bed & Breakfasts– 13 x englisches Frühstück– Routenbeschreibung– ausführliches Karten- und Informationsmaterialmit hundefreundlichen Empfehlungen– Hundepauschale für einen Hund im ZimmerReisepreise:Pro Person im Doppelzimmer: 1161,- Euro (buchbar ab zwei Personen)Reisetermine:Bei frei wählbarer Anreise (Start- und Endpunkt: Kent; Eigenanreise) buchbar von 7.1.-22.12.2017Kontakt & Buchung:travel4dogsTel.: +49 221 5694471E-Mail: info@travel4dogs.de



