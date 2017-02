Pferdeanhänger-Zugfahrzeug Honda CR-V auf Mit-Pferden-reisen.de

(fair-NEWS)

Hamburg, 1. Februar 2017 - Der Honda CR-V ist international eines der erfolgreichsten SUVs. <a href="www.mit-Pferden-reisen.de">Mit-Pferden-reisen</a> hatte die vierte Generation in der 1.6i-DTEC 4WD Executive Ausstattung im Test. Als Schaltwagen darf er 2 Tonnen schleppen. Pluspunkte: Viel Platz für Passagiere und großes (Reiter-)Gepäck. Mit dem fairen Serienpreis ab 33.340 Euro für die einfachere Ausstattung und 40.000 Euro für die Executive-Version bleibt er bezahlbar.Das Exterieur hat sich vom eckigen zum sportlich-schnittigen Design entwickelt und tritt jetzt mit fließenden Linien auf. Die dynamisch gestylte Front und die schwarzen Kunststoffblenden an Einstiegen und Radkästen sowie der silberfarbene Unterfahrbodenschutz geben dem Fahrzeug einen Touch von Robustheit und Geländetauglichkeit.Die Executive-Ausstattung kann sich sehen lassen: Die Türen öffnen sich schlüssellos. Die heizbaren Ledersitze sind elektrisch zu justieren. Auch großgewachsene Fahrer und Beifahrer sowie Fond-Passagiere sitzen bequem. Über den Köpfen spannt sich das riesige Panomara-Glasdach. Ablagen, Staufächer und Stellplätze für Becher und Flaschen in Türen und in der Mittelkonsole sind reichlich vorhanden.Klassenprimus LaderaumGroßzügig geht es auch im elektrisch aufklappenden Laderaum zu, der von 589 bis 1669 Liter schluckt. Das Beladen vor allem mit schwereren Gegenständenwird durch die niedrige Ladehöhe erleichtert.Fahrkomfort vom FeinstenDer Start des 160 PS starken 1,6 Liter BiTurbo-Diesels erfolgt per Knopfdruck. Das Infotainment mit 7-Zoll großem Touchscreen und die Instrumententafel sind klar strukturiert, übersichtlich und einfach zu bedienen.Der Testwagen verfügt über ein flüssig schaltbares 6-Ganggetriebe. Damit darf der Wagen zwei Tonnen ziehen. Um möglichst effizient unterwegs zu sein, gibt das System Schaltempfehlungen.Für entspannte Autobahn- oder Landstraßenfahrten eignet sich der "Econ-Modus", der Motorleistung, Tempomat und Klimaanlage optimiert. Auch auf Fahrten mit zwei Pferden bis zur Grenze seiner 2-Tonnenanhängelast beladen, liegt das Gespann immer sicher und satt auf der Straße, der Anhänger läuft geradezu selbstverständlich unbemerkt hinterher. Für Fahrten auf unebenem oder gar schlammig-rutschigem Terrain unterstützt das elektronisch gesteuerte Allradsystem.Comfort Runabout durch perfekte FahrerassistenzsystemeHonda geizt bei seinem neuen CR-V in der Executive-Ausstattung nicht mit Fahrerassistenzsystemen und packt so ziemlich alles rein, was uns zu einem gemütlichen "Comfort Runabout" verhilft: Tempomat, adaptive Geschwindigkeitsregelung, Totwinkel-, Spurhalte- und Fernlichtassistent. Der Anhänger-Stabilisierungsassistent hält das Gespann sicher in der Spur.SoloDes Anhängers entledigt, erfreut der CT-V durch flotte Beschleunigung, direkte Lenkung und nicht zu straffe Federung. Auch auf unebenen Fahrbelägen gibt es nichts zu meckern. Kurven lassen sich souverän und zügig durchfahren. Zackig geschaltet, kommt man in gut zehn Sekunden auf 100 km/h, bei 202 ist Schluss. Der Verbrauch lag "solo" bei rund 7,6 Litern Diesel, mit Anhänger pendelte er sich zwischen 9,3 (ruhige Autobahnfahrt) und 10 Litern (mehr Landstraßen) einWeitere Informationen auf <a href="www.mit-Pferden-reisen.de">www.mit-Pferden-reisen.de</a>Der komplette Bericht ist auf <a href="www.mit-Pferden-reisen.de">www.mit-Pferden-reisen.de</a> veröffentlicht. Dort finden die Leser außerdem 100 Testberichte zu Pferdeanhängern und Zugfahrzeugen, Reiterreisen und Wanderreitgebieten sowie viele weitere interessante Themen für mobile Reiter und Pferde.



Bildinformation: Pferdeanhänger-Zugfahrzeugtest Honda CR-V CR-V 1.6i-DTEC 4WD Executive: Bequeme Reise