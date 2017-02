Spende für einen guten Zweck

(fair-NEWS)

Die velian GmbH spendet wieder 1.000,00€ für einen gemeinnützigen Zweck. Wie jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit wurden 3 wohltätige Organisationen zur Abstimmung in einer öffentlichen Spendenumfrage vorgestellt. Zusammen durfte über die Verwendung des Spendenbeitrages abgestimmt werden.Das IT- Unternehmen aus Braunschweig freut sich sehr nach Auswertung der Abstimmung, folgende gemeinnützige Vereine finanziell unterstützen zu können:Kinderkrebsstiftung Braunschweig -Weggefährten Elternhilfe zur Unterstützung tumorkranker Kinder Braunschweig e.V.: 500,00EURHospizarbeit Braunschweig e.V.: 450,00EURAktion Deutschland Hilft e.V.: 50,00EURIn der vergangenen Woche wurden die Spendenbeiträge an alle Organisationen übergeben. Darüber hinaus wurden zusätzlich zum Spendenbetrag, 130,00EUR an die Kinderkrebsstiftung Braunschweig - Weggefährten Elternhilfe zur Unterstützung tumorkranker Kinder Braunschweig e.V. gespendet. Dieser wurde im Zuge einer Tombola am Tag der offenen Tür der velian GmbH im Oktober letzten Jahres gesammelt.Des Weiteren durften Susanne Hilse (Human Resources Manager & Marketing Manager) und Philipp Weber (Scrum Product Owner) von der velian GmbH die Geschäftsstelle der Hospizarbeit Braunschweig e.V. besuchen. "Ich bin sehr froh, dass wir die wirklich sehr umfassende und tiefgreifende Arbeit der Hospizarbeit Braunschweig e.V. unterstützen. Großen Respekt vor den Menschen, die die Schwerstkranken und Sterbenden sowie ihren Familien u.a. in Form der ambulanten und stationären Behandlung Tag für Tag begleiten, welches eine enorme Feinfühligkeit und Sensibilität erfordert.", so Susanne Hilse.Ebenso erhielt der Aktion Deutschland Hilft e.V. einen kleineren Spendenbeitrag, der vor allem dazu beiträgt, das den Menschen in Not aus Katastrophengebieten geholfen wird.Die velian GmbH bedankt sich herzlich bei allen, die bei der Abstimmung mitgewirkt haben und insbesondere allen Besuchern vom Tag der offenen Tür für die sehr aktive Teilnahme an der Tombola.



Bildinformation: (Bildquelle: @Africa Studio)