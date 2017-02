Gold besser als Geld?

(fair-NEWS)

Kinder erleben eine Umgebung, in der das digitale Geld zum Alltag gehört. Sie sehen zwar, dass Mama und Papa einer Arbeit nachgehen, doch sie erleben nicht, wie die Eltern am Monatsende mit einer Lohntüte nach Hause kommen und können daher nur schwer einen Zusammenhang zwischen Arbeit und Geld herstellen."Kinder, macht euch fertig, dann sind es 5.112,92 Euro. Währenddessen hat der andere seine Schatztruhe geborgen. Darin findet er mehrere kleine Goldbarren. Fragend schaut er seine Eltern an. Warum befindet sich in seiner Truhe kein Geld? Sie erklären ihm, dass sie damals nicht einer Meinung waren, welche Vorsorge sinnvoller für die beiden Kinder wäre. Vater war dafür, Gold zu kaufen, Mutter war für Bargeld. Also haben sie einem Geld, dem anderen Gold hinterlassen. Ein schneller Blick ins Internet zeigt, dass das vorgefundene Gold heute einen Gegenwert von 20.158,45 Euro besitzt. Und offenbar kann man Gold überall gegen Geld tauschen. Es scheint eine universelle Währung mitweltweiter Akzeptanz zu sein. Der stolze Goldbesitzer blickt in die traurigen Augen seines Bruders, der nur knapp ein Viertel von dem bekommen hat, was sein Bruder vorfand. Die beiden beschließen, beide Truheninhalte gerecht untereinander aufzuteilen, damit jeder das Gleiche bekommt.Langfristige Kindervorsorge bewegt die Eltern und Großeltern, aktiv zu werden. Was tun, um den Liebsten einen sicheren Start in ihr Berufsleben zu ermöglichen? Soll man sich darauf verlassen, dass Sparbuch, Lebensversicherung und dergleichen, auf Geldwerte basierende Finanzlösungen tatsächlich in Jahrzehnten noch werthaltig sind? Oder verlässt man sich lieber auf bewährte Wertspeicher? Gold ist so ein Wertspeicher. Kindervorsorge mit Hilfe von Gold ist sicher, inflations- und krisengeschützt und universell. Gold wird überall auf der Welt akzeptiert. Mit Gold schlägt der junge Mensch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Er lernt sehr früh, dass es langfristig besser ist, sich auf echte Werte zu verlassen und er hat tatsächlich etwas von der Vorsorge, die seine Eltern oder Großeltern für ihn angelegt haben.Viele Eltern und Großeltern beginnen schon sehr früh, Geld für ihre Liebsten beiseite zu legen. Die Vorsorge erfolgt also auf lange Zeit, meist 18 Jahre oder mehr. Während einem so langen Zeitraum kann alles Mögliche passieren. Bleibende Substanzwerte wie Gold sind wertbeständig, egal, was passiert.Es gibt sinnvolle Lösungen. Ein Goldinvestment über das <a href="http://goldenekinder.de" target="_blank">Kinder Gold Konto</a> der PIM Gold- und Scheideanstalt GmbH geschieht in physisches Gold, welches auf Wunsch jederzeit mitgenommen werden kann. Inhaber eines solchen Vertrages können aber auch direkt bei der PIM Barren über das dortige Tafelgeschäft kaufen und mit nach Hause nehmen. So ist es möglich, größere Beträge direkt in Barren zu tauschen und gleichzeitig mit kleineren Beträgen zu günstigsten Konditionen anzusparen.Die <a href="http://pim-gold.com" target="_blank">PIM Gold und Scheideanstalt GmbH</a> mit Geschäftsführer Mesut Pazarci, aus Heusenstamm bietet den physischen Kauf der Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium an. Damit können die Chancen unterschiedlicher Edelmetalle miteinander vereint werden. Die Lagerung im Zollfreilager ermöglicht es den Kunden der PIM, jederzeit ihre Edelmetalle physisch abzuholen und mit nach Hause zu nehmen. Mehr Sicherheit geht nicht.



