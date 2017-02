Testosteron-Enantat bestellen viele Sportler online und riskieren ihre Gesundheit

(fair-NEWS) Wenn ein sportbegeisterter Internetnutzer Testosteron-Enantat bestellen will, findet er ein buntes Durcheinander unterschiedlicher Onlineshops, die um die Gewogenheit der Zielgruppe werben. Mit Ausnahme vereinzelter Anbieter (bspw. anabolikabestellen.com), die ihr Geschäftsmodell durch Ausnutzung juristischer Kunstgriffe legal betreiben, steht die Mehrzahl der Mitbewerber im Bereich der Illegalität. Solchen Shopbetreibern ist die Gesundheit der Kunden gleichgültig.



Bis Beginn der 2000er-Jahre lagen die deutschlandweiten Umsätze des Anabolika-Handels im einstelligen Millionenbereich. Der Warenumschlag, unter Kontrolle mafiöser Organisationen, fand in der Subkultur zweifelhafter Kellerstudios statt. Die Kontaktaufnahme zu einem Dealer erforderte zum Allermindesten eine persönliche Empfehlung. Heute ist das viel unkomplizierter. Suchmaschinen finden für Keywords wie »Steroide rezeptfrei« oder »Testosteron Enantat bestellen« tausende Treffer. In der Mehrheit sind es unverhohlene Kaufangebote. Genauer betrachtet führen 90 Prozent der Links über Umwege zu einer überraschend geringen Anzahl marktbeherrschender Untergrundapotheken. Der auf den deutschsprachigen Markt spezialisierte Steroidshop anabolikabestellen.com ist in mehreren Produktkategorien der unangefochtene Marktführer.



Um zu begreifen, weshalb zahlreiche Stammkunden einem anonymen Unternehmen vertrauen, ist es zweckdienlich, zuerst die Konkurrenz zu betrachten. Der unübersichtliche Dopingmittelmarkt im weltweiten Datennetz zerfällt in drei Hauptbereiche: den illegalen Schwarzmarkt, den zugelassenen Versand durch zertifizierte Apotheken (auf Rezept) und einen undurchsichtigen Grenzbereich. Die kriminellen Aktivitäten jener Verkäufer, die ihre Handelsware in Waschküchenlabors in asiatischen oder osteuropäischen Schwellenländern herstellen lassen, sind durch keinerlei staatliche Kontrolle wirksam zu unterbinden. Ihre Präparate sind ohne Ausnahme Fälschungen, gekennzeichnet durch erbärmliche Qualität. Die Anwendung derartiger Substanzen ist lebensgefährlich. Auf der anderen Seite steht der auf Produktsicherheit bedachte Händler anabolikabestellen.com. Mit juristischem Fingerspitzengefühl profitiert er von vielgestaltigen gesetzlichen Schlupflöchern, die in den EU-Verordnungen zum Arzneimittelhandel zu finden sind. Zugleich ist für ihn die Güte der feilgebotenen Waren ein wesentliches Kriterium. Darüber hinaus gibt es mehrere Shopbetreiber auf dem „grauen Arzneimittelmarkt“, die aufgrund mangelnder Erfahrungswerte einer genauen Zuordnung unzugänglich sind.



Der Kundenkreis, hauptsächlich männliche Personen zwischen 18 bis 65, ist hinsichtlich der gesundheitlichen Aspekte informiert und arbeitet auf einen raschen Muskelkraftzuwachs hin. In einschlägigen Internetforen posten die Community-Mitglieder Erfahrungsberichte, beobachten die Preisentwicklung und begutachten die Seriosität der Anbieter. Betrüger oder Fälscher sind im Nu entlarvt. Verlässliche Bezugsquellen erhalten Weiterempfehlungen. Es ist einleuchtend, dass es einem anständig agierenden Unternehmen leicht fällt, sich im Verlauf der Jahre einen guten Ruf aufzubauen. Die Preisgestaltung beispielhafter Plattformen wie anabolikabestellen.com wird darüber hinaus für zahlreiche Preisvergleiche herangezogen.



Dessen ungeachtet berichten einzelne Käufer von enttäuschenden Erlebnissen. Betrügerische Online-Shops trumpfen mit scheinbar hervorragenden Auswahlmöglichkeiten und tausenden Produktvorschlägen auf. Seriöse Mitbewerber offerieren jeweils nur eine Handvoll ausgewählter Pharmazeutika, die laborgeprüft sind und dem Kunden die höchstmögliche Qualität bieten. Die Zahl der risikolos konsumierbaren Anabolika ist überraschend gering. Unbedarfte Anfänger gehen überwiegend jenen Anbietern auf den Leim, die zum Schein das umfangreichste Sortiment aufweisen. Manche Athleten müssen ihre Kuren vorzeitig abbrechen, weil die verwendeten Substanzen minderwertig sind. Wer Präparate wie Dianabol, Stanozolol oder Testosteron-Enantat bestellen will, ist eingeladen, auf anabolikabestellen.com eine gesundheitsschonende Auswahl zu treffen. Dort sind ausschließlich Produkte erhältlich, die in jeder Hinsicht erstklassig sind.