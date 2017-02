In der Freidenker Galerie können Sie sich philosophisch bilden!

(fair-NEWS)

"Das Schicksal mischt die Karten, und wir spielen." Dieses Zitat stammt von Arthur Schopenhauer. Die Freidenker Galerie spielt mit Kunst und Philosophie. Die von Rainer Ostendorf gegründete Online-Galerie erfreut sich wachsender Beliebtheit. Mehr als 100.000 Besucher hatte die Freidenker Galerie im letzten Jahr. Sie konnte mehr als 3.500 Facebook-Fans gewinnen und erhielt von der Leselupen-Redaktion das Lob "Ausgezeichnete Literatur-Webseite". Rainer Ostendorf zeigt in der Galerie mehr als 400 Acrylbilder mit philosophischen Sprüchen. Neben seinen Bildern stehen viele Zitate und Weisheiten von bekannten Persönlichkeiten. In verschiedenen Ausstellungen, welche übersichtlich nach Themen geordnet sind, gibt die Freidenker Galerie Antworten auf die grossen Fragen der Menschheit. Kluge und auch lustige Antworten findet der Besucher in dieser philosophischen Galerie. Auch lustige Videos von Helge Schneider, Josef Hader und Hagen Rether sind in der Freidenker Galerie zu sehen. Sie philosophieren über Gott und die Welt. Der Besuch lohnt sich. Hier mehr: www.freidenker-galerie.de



Bildinformation: Handle klug und bedenker das Ende. Acrylbild von Rainer Ostendorf, Freidenker Galerie