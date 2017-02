VIVITEK MIT ZWEI NEUEN ULTRA-KURZDISTANZ-PROJEKTOREN AUF DER ISE

(fair-NEWS)

Vivitek, führender Hersteller innovativer audiovisueller Präsentationsprodukte, zeigt auf der ISE in Amsterdam zwei neue Ultra-Kurzdistanz-Projektoren: den DH765Z-UST und den DW763Z-UST. Sie eignen sich besonders für den Einsatz im Bildungswesen, in Museen, in Digital Signage Applikationen und überall dort, wo aus kürzester Distanz ein großes Bild in hervorragender Bildqualität gewünscht ist.Die beiden Projektoren erzeugen aus etwa 40 cm Abstand über den eingebauten Umlenkspiegel Bildschirmdiagonalen von 2,03 m (80 Zoll) bis zu 3,81 m (150 Zoll). Durch diese Eigenschaft blenden sie weder die Präsentierenden noch werfen sie unliebsame Schatten auf die Projektionsflächen.Mit dem Vivitek DH765Z-UST kommen die Betrachter in den Genuss von FullHD 1080p, während der Vivitek DW763Z-UST über WXGA Auflösung verfügt. Beide Projektoren beziehen ihre Lichtleistung von 3.500 ANSI Lumen aus modernen Laser-Phosphor-Lichtquellen, die nahezu wartungsfrei sind und eine Betriebsdauer von bis 20.000 Stunden bieten. Hinzu kommen eine gekapselte optische Einheit und eine verbesserte Luftführung, so dass die Projektoren vor Staub geschützt sind und auf Jahre hinaus zuverlässig funktionieren – auch im 24/7-Einsatz.Scharfe Bilder garantiert das Kontrastverhältnis von 12.000:1 und für eine zuverlässige sowie exzellente Bildqualität mit tiefen Schwarzwerten stehen die DLP®- und BrilliantColorTM-Technologien von Texas Instruments.In Bezug auf Installations- und Anschlussflexibilität verfügen die neuen Ultra-Kurzdistanz-Projektoren über einen manuell einstellbaren Zoom bzw. Fokus und über alle gängigen Anschlüsse: HDMI, Komponenten, FBAS, VGA-in/out und S-Video. Eine RJ45 Schnittstelle ermöglicht den Netzwerkzugang und damit die fernbediente Steuerung und Kontrolle der Geräte. Um in kritischen Umgebungen geschützt zu sein, sind sie mit einem Kesington® Security Slot und einer Bedienfeldsperre ausgestattet.„Die beiden neuen Ultra-Kurzdistanz-Projektoren DH765Z-UST und DW763Z-UST sind ideale Projektionslösungen für komplizierte Platzverhältnisse", so Nadja Zink, Regional Sales Manager EMEA bei Vivitek. „Dabei gehen sie keine Kompromisse in Sachen Qualität, Anschlussvielfalt und Zuverlässigkeit ein."Preise Und Verfügbarkeit:Die beiden Ultra-Kurzdistanz-Projektoren werden ab Q2 2017 erhältlich sein und kosten 2.970 Euro (DH765Z-UST) bzw. 2.615 Euro (DW763Z-UST) inkl. MwSt.Die Garantie beträgt 3 Jahre auf den Projektor und 3 Jahre oder 10.000 Stunden auf die Laser-Phosphor-Lichtquelle, je nachdem, was zuerst eintritt.



