MEININGER Hotel Amsterdam City West unterzieht sich einer dritten Erweiterung

Die MEININGER Hotelgruppe verkündet die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur dritten Erweiterungsphase des MEININGER Hotel Amsterdam City West. Das Hotel wird voraussichtlich bis zum Frühjahr 2018 von derzeit 1.177 Betten auf 1.585 Betten erweitert.

(fair-NEWS) Das MEININGER Hotel Amsterdam City West öffnete 2012 als erstes MEININGER Hotel in den Niederlanden seine Türen. Im Laufe der vergangenen viereinhalb Jahre wurde das Hotel stetig erweitert und umfasst nunmehr 321 Zimmer und 1,177 Betten.

Aufgrund der sehr guten Auslastung wurde im Zuge der 1. Umbauphase das angrenzende Bürogebäude ausgebaut, um Platz für neue Hotelzimmer zu schaffen. Durch die im Dezember 2016 erfolgreich abgeschlossene 2. Erweiterungsphase konnte die Zimmerkapazität weiter erhöht werden, aber auch die öffentlichen Bereiche wurden vergrößert und komplett umgestaltet. Für dessen Gestaltung diente der niederländische Künstler „Van Gogh“ als Inspirationsquelle. Sein kraftvoller Duktus verleiht der neuen Lobby und Bar ein einzigartiges Ambiente und unterstreicht die Lebendigkeit dieser Hotelbereiche.



Vorbehaltlich der noch ausstehenden Baugenehmigung, wird das Hotel im Zuge der jüngsten und letzten Ausbauphase um zusätzliche 102 Zimmer und 408 Betten erweitert. Die neuen Zimmer stehen den Gästen ab Frühjahr 2018 zur Verfügung.



Hannes Spanring, CEO der MEININGER Hotels: “Wir freuen uns sehr die ersten beiden Erweiterungen erfolgreich abgeschlossen zu haben und sind Stolz über die Möglichkeit dieser dritten und letzten Erweiterung des Hotels. Mit diesem Schritt wird das MEININGER Hotel Amsterdam City West zum wahrscheinlich größten Hotel in Amsterdam, in jedem Falle aber unserer Hotelgruppe.”



Das MEININGER Hotel Amsterdam City West befindet sich in strategisch sehr guter Lage, am Bahnhof Sloterdijk, einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in Amsterdam. In nur 5 Bahnminuten gelangt man in das Stadzentrum und 10 Minuten benötigt man zum Flughafen Schiphol.



Über MEININGER Hotels:

MEININGER ist eine Tochtergesellschaft der Holidaybreak Ltd, den auf Bildungs- und Aktivurlaube in Europa spezialisierten Touristik-Konzern. Holidaybreak Ltd ist eine Tochtergesellschaft der Prometheon Holdings (UK) Ltd, welche Teil der Cox & Kings Ltd ist. Cox & Kings Ltd ist an der National Stock Exchange, der BSE Ltd und der Luxembourg Stock Exchange gelistet.



MEININGER ist ein einzigartiges Hotelprodukt, welches den Service und Komfort eines internationalen Budgethotels mit einer außergewöhnlichen Ausstattung wie Gästeküche oder Game Zone kombiniert. Die zentrale Lage, qualitativ hochwertige Ausstattung und faire Preise begeistern Menschen allen Alters und jeder Herkunft. Mit der richtigen Portion MEININGER Humor und einem begeisterten Team werden die MEININGER Hotels mit ihren Gästen aus aller Welt zu einem echten Zuhause.



Die Zimmer reichen vom klassischen Doppelzimmer über private Mehrbettzimmer bis hin zum Bett im geteilten Mehrbettzimmer. Die Hotels sind an den jeweiligen Standort und Markt, den das Hotel bedient, angepasst. Das einzigartige und flexible Design eines jeden Hotels ermöglicht es verschiedene Zielgruppen, wie Schulgruppen, Familien, Individualreisende und Businessreisende gleichermaßen zu begeistern.



MEININGER betreibt derzeit 17 Low Budget Hotels in Europa mit insgesamt 8.025 Betten in 11 europäischen Städten (1x Amsterdam, 4 x in Berlin, 1 x Brüssel, 2 x Frankfurt/Main, 1 x Hamburg, 1 x Köln, 1 x Kopenhagen, 1 x London, 1 x München, 1 x Salzburg, 3 x Wien).



Die MEININGER Gruppe erhielt beim Treugast Investment Ranking 2016 eine AA-Bewertung und hat ihren Hauptsitz in Berlin



