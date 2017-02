Tolle Geschenke zum Valentinstag: Hochwertige Mode, witzige Accessoires & filigrane Ohrringe

(fair-NEWS)

Jedes Jahr aufs Neue stellen sich die Herren der Schöpfung die Frage, mit welchem Geschenk sie ihrer Angebeteten ein ganz besonderes Präsent zum Valentinstag machen können. In diesem Jahr können sie im Online-Shop von Susanne Scharl schnell fündig werden, denn der Shop überzeugt mit ansehnlichen Einzelstücken und Kleinserien aus den Bereichen Damenmode ( www.susanne-scharl.de/Damenmode ), Accessoires ( www.susanne-scharl.de/Accessoires ) und Ohrringe ( www.susanne-scharl.de/Ohrringe ). Dabei stehen bei der Mode und den Accessoires kräftige Farben wie Rot, Pink und Blau im Mittelpunkt und versorgen die modemutige Dame von heute mit so noch nie dagewesener Bekleidung. Feine, edle italienische Designerstoffe sowie zertifizierte Stoffe bilden das Grundgerüst der textilen Stücke, die nur im Inland genäht werden und ausschließlich als Unikate und Kleinserien vorliegen. Auch die fein gearbeiteten Modeschmuckohrringe eignen sich vorzüglich als Geschenk zum 14. Februar, denn sie stehen in den angesagten Trendfarben Rosé, Gelbgold und Bronze zur Verfügung - überaus edler Modeschmuck, der jedem Frauentyp steht. Es handelt sich dabei ausschließlich um hochwertig verarbeitete Ohrhänger mit vorzugsweise Herz-, Blätter- oder Ornamentanhängern. Der exklusive Charakter des Shops spiegelt sich auch in den mittleren bis gehobenen Preisen wider. Dennoch kann "Mann" mit einem Präsent aus dem außergewöhnlichen Online-Shop nichts falsch machen, denn jede Dame freut sich über feminine Artikel, die tagsüber und auch abends einiges hermachen. Bezahlt werden kann das ersehnte Präsent, welches auf Wunsch gern kostenlos als Geschenk verpackt wird, per Vorkasse sowie über den Zahlungsanbieter PayPal.Einheitsbrei und graue Massenmode suchen Kunden in diesem Online-Shop vergeblich. Genau das unterstreicht die kleine Kollektion, die mit leuchtend roten Cardigans, geblümten Blusen oder Zick-Zack-Mänteln besticht. Bunte Muster in kräftigen Farbtönen zählen genauso zum aktuellen Sortiment wie brillante Schnittführungen, die die weiblichen Silhouetten der einzelnen Must-Haves akzentuieren. Als Valentinstagsgeschenke eignen sich die Produkte des Shops auch deswegen so stark, weil es sich um etwas wirklich Besonderes handelt, das nur als Unikat oder Kleinserie vorliegt. Vorzugsweise werden italienische Designerstoffe und zertifizierte Stoffe verwendet. Ein nachhaltiger Ansatz bei der Produktion ist der Online-Shop-Betreiberin besonders am Herzen gelegen. Verwendete Stoffe mit Gütesiegeln wie dem GOTS-Siegel reflektieren eine ethisch korrekte Herstellung von Stoffen. Ein weiterer Pluspunkt ist die Tatsache, dass die Kleidung mittels fairer Produktion zustande gekommen ist und nicht etwa in einer Textilfabrik in Asien. Dies sei neuerdings genau so bedeutsam für die Kundin wie coole, stylishe Mode, die etwas Besonderes darstellt und sich von gewöhnlicher Massenproduktion unterscheidet, betont die Online-Shop-Besitzerin aus München.Auch abseits des Valentinstags am 14. Februar informiert der Shop permanent über aktuelle Neuigkeiten, Trends und Events aus dem Mode-Business. Da laufend neue Kollektionsteile im Web-Shop hinzugefügt werden, lohnt es sich für die Interessenten immer wieder, in der virtuellen Boutique vorbeizuschauen. Hier ist auch insbesondere die kostenfreie Anmeldung zum Shop-Newsletter zu empfehlen, um kein neu erstelltes Produkt im Shop zu verpassen. Wer auf Nummer sicher gehen will, der sollte das ersehnte Valentinstagsgeschenk bis spätestens 10. Februar im Online-Shop bestellen, damit es noch rechtzeitig zum Tag der Liebe ankommt.



