American Gaudi! Bei BBQUE trifft echtes amerikanisches Barbecue auf bayrische Tradition

(fair-NEWS)

Hamburg, Januar 2017American Style Barbecue meets bayrische Tradition – das ist BBQUE! National wie international steht Bayern für Genuss und Ursprünglichkeit. Mit BBQUE ist Bayern jetzt um einen weiteren Kult reicher: eine Barbecue-Sauce, so bodenständig und aromatisch im Geschmack, dass selbst König Ludwig sofort den Grill angeworfen hätte. Eine Weltneuheit, die durch den innovativen Style von BBQUE positiv auffällt. Vier leckere Grillsaucen bilden die BBQUE-Vielfalt.Den Start macht die Barbecue Sauce Das Original, bei der Preiselbeeren, Bier, Honig und Apfelmus zu einem bayrisch-amerikanischen „American Gaudi“ kombiniert werden. Markant, bodenständig und intensiv hingegen schmeckt Wia greichad. Die Symbiose aus rauchigem Barbecue und fruchtiger Zwetschge rundet das Grillvergnügen ab. Das schmeckt nach Abenteuer in den Rocky Mountains, nach gemütlichen Abenden ums Feuer am Grand Canyon, nach freier, wilder Natur und einem rauchig-würzigen Geschmackserlebnis der besonderen Art.Süß und würzig wird es für die Schleckermäulchen unter den Grillwütigen. Würziger Senf, fein-süßer Honig und eine Prise Knoblauch machen diese Grillsauce zum idealen Begleiter zu Fleisch, Fisch und Gemüse. Wild, lodernd und reizvoll ist Sauba Scharf ein Muss für den Grill-Fan, der eine scharfe Abwechslung liebt. Typischer Barbecue-Geschmack, kombiniert mit der feinen Schärfe von bayrischem Meerrettich und der Intensität von Chilis vermitteln den american-bavarian Style von BBQUE.Bei BBQUE ist nicht nur der Geschmack außergewöhnlich gut; sondern auch das Design der Flasche im Flachmann-Design mit praktischem Dosierverschluss. Dank ihrer Haptik liegt sie perfekt, weich und anschmiegsam in der Hand. Mit BBQUE wird Grillen zum Premium-Event, da klettern Fleisch, Folienkartoffel und Zucchini freudiger Erwartung selbst auf den Grillrost – und der heimische Garten wird zu DEM Hotspot der Nachbarschaft.BBQUE stellt seine Grillsaucen nur mit erlesenen und regionalen Zutaten her und kann so höchste Qualitätsstandards bedienen. Alle BBQUE Produkte sind selbstverständlich ohne künstliche Zusätze und frei von Farb- und Konservierungsstoffen. Im gut sortierten Einzelhandel findet man die 395ml Genuss in Form von BBQUE Grillsaucen (UVP 3,99 €). Auch online ist der Grillspaß von BBQUE unter www.bbq-laden.de erhältlich.Weitere Infos unter: www.bbque.de



Bildinformation: American Gaudi! Bei BBQUE trifft echtes amerikanisches Barbecue auf bayrische Tradition