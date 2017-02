Homepage mieten (Mietkauf) anstatt kaufen

(fair-NEWS)

Oft haben Gründer tolle Ideen, Sie könnten vielen Menschen mit Ihren Dienstleistungenoder Produkten das Leben erleichtern, oder versüßen. Leider kann niemand davon profitieren, denn Sie haben kein Geld für die Eigenvermarktung.Vielleicht schaffen Sie es so nicht einmal Ihre Existenz aufzubauen, oder zu erhalten.In den Jahren 2003 – 2011 hatte die Ich AG der Arbeitsagentur Ihre Hochzeit. Arbeitslose bekamen Fördermittel und konnten sich leicht selbstständig machen.Schon im Jahr 2012 waren die Bedingungen für eine Förderung so verschärft worden, das die Bewilligungen um 84,8 % zurück gegangen sind.Das Jahr 2015 brachte besonders einen Abfall der Bewilligung des Einstiegsgeldes das ALG 2 Empfänger erhalten. Gerade einmal 3500 Bewilligungen wurden deutschlandweit ausgesprochen, was 26,6 % weniger sind als noch im Vorjahr. 29800 ALG 1 Empfänger erhalten in diesem Jahr noch den Gründerzuschuss was auch 3,5 % weniger sind als im Vorjahr. Die Gesamtzahl der Geschäftseröffnung in Deutschland ist damit seit dem Jahr 2011 rückläufig.Besonders wichtig für das gewinnen von Kunden ist Heutzutage das Internet. Jeder Unternehmer der etwas auf sich hält hat Mittlerweile eine Internetpräsenz. Viele Menschen googeln bevor Sie sich einem Geschäft nähern bereits Erfahrungsberichte oder Wegbeschreibungen.Oder suchen schon viel früher im Internet nach dem passenden Geschäftspartner.Genau hier setzt die Werbeagentur Lüneburg ein und möchte Existenzgründern die Chance geben sich bereits von Anfang an im Internet präsentieren zu können.Sie bietet das Erstellen von Webseiten zum Mietkauf an.Eine moderne Werbewirksame Homepage wird mit dem Kunden gemeinsam ausgearbeitet und den Bedürfnissen der Zielgruppe angepasst. Durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit werden Kunden zum Kauf animiert.Suchmaschinenoptimierung - Fahrzeugbeschriftung – Webseite erstellen lassen – Webseite mieten/Homepage RatenzahlungNicht nur das, die Werbeagentur bietet den Gründer noch mal einen Rabatt wenn Sie eine Suchmaschinenoptimierung hinzu buchen.Durch die professionelle Suchmaschinenoptimierung wird die Webseite von der Zielgruppe gefunden, und Einnahmen können gesteigert werden.Beratung - Homepage erstellen lassen, Suchmaschinenoptimierung– Homepage mietenDie Werbeagentur betreut europaweit Geschäftskunden auf Ihren Weg in die Selbstständigkeit, und ist ein kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen rund ums Thema Werbung und Geschäftsstart geworden.Druckerei Lüneburg – Webseite erstellen lassen – Homepage mietenAuch den Druck und Entwurf von Werbemitteln übernimmt die Werbeagentur zuverlässig. Durch die Zusammenarbeit mit großen Sammeldruckereien kann die Werbeagentur Ihren Kunden ausgesprochen günstige Druckpreise anbieten. Die Druckerei liefert die Druckereierzeugnisse innerhalb Deutschlands kostenlos, bis an die Haustür Ihrer Kunden.Zu den Druckereierzeugnissen der Druckerei zählen auch Schilder, Fahnen, Flyer, Visitenkarten, Fahrzeugbeschriftungen.Fahrzeugbeschriftung – Webseite erstellen lassen – Homepage mietenIn Lüneburg und Umgebung bietet die Werbeagentur auch das schonende neutralisieren/entfernen der alten Fahrzeugbeschriftungen, Schildern und Schaufensterbeschriftung an. Auch das neue Anbringen von jeglichen Folien übernimmt der Folien Profi der Werbeagentur fachmännisch.



Bildinformation: Webseite erstellen lassen - Homepage mieten