Traumstart für das erste Positionierungszentrum in Bayern

(fair-NEWS) Bereits wenige Wochen nach der Gründung entwickelt sich das Positionierungszentrum in Hochfranken zu einer wichtigen Anlaufstation für Unternehmer aus dem gesamten Umland. Die Energie-Resonanz-Positionierung nach Peter Sawtschenko stößt in der Region auf großes Interesse.

Im Sommer hat Thomas Mohr von der dr.mohr GmbH & Co. in Naila die Ausbildung zum Zertifizierten Positionierungs-Professional erfolgreich abgeschlossen. Nach der Zertifizierung hat er das erste Positionierungszentrum in Bayern eröffnet. Die Auftaktveranstaltung lockte über 150 Unternehmerinnen und Unternehmer in die Freiheitshalle in Hof.

Die Kennenlern-Workshops, die anlässlich der Eröffnung angeboten wurden, waren sofort ausgebucht. Zudem haben sich einige Unternehmer direkt vor Ort einen Firmen-Workshop mit Thomas Mohr gesichert. Am 27.01.2017 fand eine weitere Veranstaltung in Naila statt, und auch für München sind erste Termine in der Planung. Das langfristige Ziel ist, in Bayern ein Bewusstsein dafür zu schaffen, welche enormen Wettbewerbsvorteile die richtige Positionierung gerade den mittelständischen Firmen bringt.

Peter Sawtschenko, dessen Positionierungs-Akademie die einzige umfassende Ausbildung im Bereich Positionierung anbietet, freut sich über den großen Erfolg seines Schülers: „Was Thomas Mohr in der kurzen Zeit alles erreicht hat, ist wirklich beeindruckend“, so Sawtschenko. „Dass die Absolventen meiner Ausbildung danach erfolgreich sein würden, hatte ich fest eingeplant. Herr Mohr hat mit seinem Positionierungszentrum allerdings einen echten Traumstart hingelegt.“ Positionierungsexperte Sawtschenko ist sich sicher: „Der Zertifizierte Positionierungs-Professional ist genau der richtige Experte, um kleine und mittelständische Unternehmen kompetent bei der Neupositionierung zu unterstützen. Mit Thomas Mohr haben bayerische Firmen jetzt genau den richtigen Ansprechpartner vor Ort für ihren Geschäftserfolg.“