INSIDERWISSEN jetzt die Zeichen sehen und verstehen, dank Insiderwissen

Hong Kong, Pressemitteilung: Sitzung in Shanghai der führenden Köpfe zwecks weltweiter Technologie Vermarktung.So ist das nunmal heute in der Welt. Die Industriestaaten schlummern vor sich hin und bemerken gar nicht, dass die bisherigen Nr. 1 Machtvorstellungen, nicht mehr laufen. Jetzt ist ganz deutlich China vorn und das hat Konsequenzen. So z.B. glaubten wir, dass unsere sauberen Stromerzeuger einmal in Deutschland gebaut werden würden. Weit gefehlt. Die deutschen sind langsam und bequem geworden, wenn man da ein mail schickt bekommt man nach drei Wochen Bescheid, dass es angekommen ist. Während, wenn man das gleiche mail an eine chinesische Firma schickt, bekommt man oft noch am gleichen Tag eine professionelle Antwort. Aus diesem und auch anderen Standort gründen, werden nun unsere grossen 700KW Stromerzeuger in modernen, chinesischen Fabriken gebaut. Eindeutig haben die Chinesen das Rennen um diese neue moderne Technologie, die absolut erneuerbare Rekurse benutzt und an jeder beliebigen Stelle, saubere Energie liefert, gewonnen. Sollte doch noch jemand in Deutschland ausgeschlafen sein, jetzt kann man sehr gutes Geld mit einer relativ sicheren Anlage in die neue Technologie verdienen und schon im nächsten Jahr die erste Rendite einfahren. Machen Sie sich bei der GIGA THOR S.A. sachkundig, es lohnt sich. drwolfweber



Bildinformation: SGV-G Teilansicht