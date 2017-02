Die Wahl des Girokontos

(fair-NEWS)

Ein Girokonto wählen muss jeder irgendwann einmal. Denn sonst riskiert man, sich aus der aktiven Gesellschaft auszuschließen, wo es immer mehr darauf ankommt, jederzeit zahlungsfähig zu sein. Zudem weicht das Bargeld den elektronischen Zahlungsmitteln, was bedeutet, dass man lediglich mit der Zeit zu gehen braucht. Immerhin gibt es eine Menge Angebote im Internet, zwischen denen man sich nur noch entscheiden muss.Wie man sich entscheidetSchaut man sich ein paar angebotene Girokonten an, so wird man auf den ersten Blick eher keine gravierenden Unterschiede feststellen. Das liegt daran, dass sich die Angebote zwar oberflächlich ähneln, in den Details aber zu Ungleichheiten neigen. Wer diese Ungleichheiten entdeckt, sichert sich die Chance, am Ende eine gute Wahl zu treffen. Laut www.dergirokontovergleich.de muss man dazu folgende Kriterien beachten:• Online-Banking• Dispozinsen• Geldautomaten• KontoeröffnungSammeln der ArgumenteIm Prinzip ist es gar nicht so schwierig, auf das passende Girokonto zu stoßen. Zunächst einmal überlegt man sich, was man davon überhaupt erwartet. Benötigt man beispielsweise den Service in der Filiale oder reicht einem das Online-Banking? Wie oft wird man Geld abheben? Was muss man tun, um das Konto zu eröffnen? Allein durch diese Fragen lässt sich bereits viel klären.Wer beispielsweise keinen Filialservice benötigt, kann sich bei der Suche einzig auf die Direktbanken beschränken. Das hat außerdem den Vorteil, dass er günstiger wegkommt, dass diese keine Miete oder hohen Personalkosten zahlen müssen. Mit den persönlichen Kriterien begibt man sich schließlich zum online Girokonto Vergleich und nimmt alle relevanten Angebote unter die Lupe.