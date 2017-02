Buchvorstellung: Vegetarischer Genuss – Quer Beet

(fair-NEWS)

Von wegen, vegetarisches Essen ist langweilig. Überzeugen Sie sich selbst, wie vielfältig und interessant die vegetarische Küche sein kann.Wie der Name „Vegetarischer Genuss - Quer Beet" schon verrät, finden Sie hier zahlreiche und abwechslungsreiche Rezepte für jeden Geschmack.Also haben Sie Mut und lassen sich auf eine köstliche Reise ein, die einen großen Reiz hat und mal andere Geschmackserlebnisse bietet.Ein Muss für Freunde der vegetarischen Küche und für die, die einfach mal gerne einen fleischlosen Tag einlegen wollen.Guten Appetit!

Taschenbuch: 236 Seiten
Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (28. Februar 2015)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 1508484740
ISBN-13: 978-1508484745

Rezeptliste:Aufstriche und Dips: Deftiger Aufstrich, Kartoffel-Aufstrich, Hüttenkäse-Aufstrich, Brennnessel-Aufstrich, Basilikum-Tofu-Aufstrich, Honig-Nuss-Aufstrich, Kaktusfeigen-Aufstrich, Pikanter Käse-Dip, Walnuss-Dip, Sesam-Dip, Kerbel-Senf-Dip, Bohnen-DipSalat: Rettich-Paprika-Salat, Orangen-Fenchel-Salat, Gurken-Salat, Bunter Reis-Salat, Rucola-Camembert-Salat, Sellerie-Salat, Schwarzwurzel-Salat, Rucola-Halloumi-Salat, Lauch-Käse-Salat, Löwenzahn-Kohlrabi-Salat, Rucola-Basilikum-Salat, Kapuziner-Salat, Farbenfroher Salat, Ziegenkäse-Salat, Kaki-Salat, Kiwi-Nuss-Salat, Petersilien-Salat, Tomaten-Zucchini-Salat, Sommer-SalatSuppen und Eintöpfe: Möhren-Kokos-Suppe, Mango-Suppe, Käse-Suppe mit Liebstöckel-Klößchen, Wildkräuter-Suppe, Brunnenkresse-Suppe, Tomaten-Suppe, Linsen-Suppe, Zucchini-Suppe, Grüne-Suppe, Bunter Bohnen-Eintopf, Süßkartoffel-Feigen-Eintopf, Tofu-Bananen-EintopfKäse: Frischkäse-Lauch-Quark, Lavendel-Frischkäse, Bunte Käse-Bällchen, Frischkäse-Pralinen, Blumiger Ziegenkäse, Käse-Nuss-Pastete, Mandel-Camembert, Frittierte Käse-Kartoffelscheiben, Käsiger-Armer-Ritter, Gorgonzola-Blätterteig-Tasche, Gouda-Auberginen-Scheiben, Käse-Pfannkuchen, Käse-Schmarren, Frischkäse-Romanesco-Püree, Käse-Pesto, Parmesan-Gemüse, Käse-Schnittlauch-Risotto, Halloumi-Spinat-Curry, Käse-Spätzle, Blauschimmel-Möhren-Pfanne, Käse-Cräcker, Parmesan-Oregano-Plätzchen, Fruchtiges Frischkäse-Sandwich, Käse-Eis, Käse-Apfel-Spieß, Käse-BananenAufläufe: Möhren-Orangen-Auflauf, Schicht-Auflauf, Birnen-Kartoffel-Auflauf, Chicorée-Auflauf, Brot-Käse-Auflauf, Auflauf mit Käse-Grieß-Haube, Mozzarella-Linsen-Auflauf, Liebstöckel-Kartoffel-Auflauf, Ziegenkäse-Zucchini-Auflauf, Kumquats-Auflauf, Knödel-Auflauf, Tomaten-Peperoni-Auflauf, Okra-Auflauf, Linsen-Gemüse-Auflauf, Gemüse-Quark-Auflauf, Dattel-Quark-Auflauf, Apfel-Auflauf, Kirsch-AuflaufBezahlbare und unkomplizierte Rezepte: Bohnen-Bratling, Sauerkraut-Tofu-Bratling, Polenta-Püree, Kräuterkartoffel-Stampf, Fladenbrot-Pizza, Spitzkohl-Pfanne, Brokkoli-Nuss-Pfanne, Reis-Cashewkern-Pfanne, Schupfnudel-Pfanne, Blumenkohl mit Brösel, Kartoffel-Champignon-Kuchen, Zwiebel-Möhren-Curry, Spinat-Curry, Pastinaken-Pommes, Sägespäne, Rosinen-CouscousEssbare Blüten: Rosen-Quark, Rosen-Zucker, Blumen-Butter, Blüten-Pfannkuchen, Frittierte Zucchiniblüten, Blüten-Pilz-Pfanne, Lavendel-Kokosplätzchen, Warme Holunderblüten, Bunter GugelhupfExotisches Obst: Melonen-Spieß, Nashi-Birnen-Ragout, Litschi-Curry, Melonen-Nudel-Pfanne, Granatapfel-Pasta, Bananen-Pfanne, Ananas-Pfanne, Maracuja-Butter, Gefüllte Feigen, Avocado-Frucht-Creme, Fruchtspieß, Gefüllte Pitahaya, Schokoladen-PhysalisKräuter: Kräuter-Snack, Petersilien-Ingwer-Butter, Wildkräuter-Bratling, Kerbel-Omelett, Zitronenmelissen-Pesto, Grün-Weiße-Lasagne, Tortellini in Kerbelsoße, Dill-Gurken-Pfanne, Kräuter-Bohnen, Salbei-Gemüse, Giersch-Tofu-RagoutScharf: Überbackene Jalapeños, Tabasco-Tomate, Paprika-Peperoni-Tasche, Grünes Omelett, Gurken-Gemüse, Kichererbsen-Chili, Ragout, Tofuschnitzel mit Chilibutter, Chili-Kugeln, Gehacktes-Peperoni-Pfanne, Chinakohl-Pfanne, Teufels-Bratwurst, Peperoni-Kraut, Gebackene Bohnen, Chili-Nudeln, Pikantes Brot, Chili-Muffins, Jalapeño-Salsa, Chili-Petersilien-PestoSüß: Bananen-Knusper-Quark, Ananas-Honig-Quark, Apfel-Nuss-Dessert, Joghurt-Dessert, Himbeer-Traum, Verführung in Rosa, Ricotta-Vanille-Creme, Himbeer-Mascarpone-Creme, Waldmeister-Mandarinen-Creme, Versuchung in Rot, Amarettini-Creme, Zimt-Milchreis, Rosinen-Puffer, Schmarren mit karamellisierten Birnen, Blaubeer-Rolle, Nougat-Schnitten, Haferflocken-Plätzchen, Schoko-Rosinen-Kekse, Vanille-Sterne, Mandel-Ecken, Haselnuss-Schoko-Plätzchen, Hüftgold, Honig-Muffins, Mohnkuchen, Rosinen-Schmand-Kuchen, Johannisbeer-Streusel, Vanille-Brötchen, Honig-Zimt-Baguette, Frittierte Orangen-Plätzchen, Walnuss-Knabberei, Amaretto-Knabberei



