4DENTA Abrechnungsservice - Erstellung Ihrer zahnärztlichen Abrechnung

Der bundesweite Abrechnungsservice www.4denta.de erstellt für Zahnarztpraxen alle anfallenden Abrechnungstätigkeiten oder Teilbereiche nach gesetzlicher Vorgabe. 4DENTA Abrechnungsservice steht Zahnarztpraxen mit einem großen Team von Abrechnungsspezialistinnen in allen Fragen der Abrechnung bundesweit zur Verfügung. Zu den Aufgaben gehören u.a. die Erstellung und/oder Prüfung von Heil- und Kostenplänen, Kostenvoranschlägen, die Durchführung der Abrechnung, Optimierung der Dokumentation, etc.Leistungsspektrum:- Übernahme aller Abrechnungsarbeiten oder nur Teilbereiche für Ihre Zahnarztpraxis bzw. KFO Praxis- Kurzfristige Vertretung bei Krankheit, Urlaub, Schwangerschaft oder Kündigung- Erstellung und Prüfung von Heil- und Kostenplänen und Kostenvoranschlägen- Abrechnung vor Ort in Ihrer Praxis, nach Absprache- Datensicherer Fernzugriff mittels modernster IT-Technik- Zusammenarbeit mit Factoringunternehmen- Interne Schulung von Mitarbeitern- Einarbeitung und Hilfestellung in der AbrechnungIhre Vorteile auf einen Blick:- Umsatz- und Gewinnsteigerung durch präzise Abrechnung der erbrachten Leistung- Sicherheit und Vollständigkeit in der Abrechnung- Keine Honorarverluste durch Abrechnungslücken- Reduzierung der Personalkosten- Keine aufwendige Suche nach neuem qualifiziertem Personal- Kein Honorarausfall bei Krankheit, Urlaub, Schwangerschaft, Kündigung- Ganzjährige Verfügbarkeit unserer Leistungen- Zeitersparnis in der Praxis; mehr Zeit für Patienten- Qualifizierte Mitarbeiter im AbrechnungsserviceAusführliche Informationen finden Sie hier auf der Homepage von 4DENTA Abrechnungsservice www.4denta.de oder direkt bei der Geschäftsleitung telefonisch unter 0721-62710010 oder per Mail an info@4denta.de.



Bildinformation: Claudia Baum, Abrechnungsleiterin und Prokuristin