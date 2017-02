Wirtschaftsdetektei: 7,3 Mrd Verlust 2016 durch Produkt- und Markenpiraterie

(fair-NEWS)

Seit dem Jahr 2003 sammelt der VDMA - Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. Daten zum Thema Produkt und Markenpiraterie von mehr als 3100 Mitgliedern, und wertet diese aus.70 % aller Unternehmen im Maschinen und Anlagenbau sind von Produktpiraterie betroffen. Der hierdurch entstandene Schaden betrug im Jahr 2015 7,3 Mdr Euro, wären diese erwirtschaftet worden, hätte man davon 34000 Arbeitsplätze sichern können.Die Folgen von Produkt- und Markenpiraterie sind abgesehen vom Umsatzeinbussen und Verlust von Arbeitsplatz schwer einzuschätzen.Das Firmen Image kann unter den Plagiaten leiden, der Markenvorsprung kann sich aufheben, oder ungerechtfertigte Regressansprüche gestellt werden.48 % der befragten Unternehmen sehen Ihre Existenz durch die Piraterie bedroht.China bleibt weiterhin Spitzenreiter 83 % (im Jahr 2015 + 11 %) aller Plagiate kommen aus der Republik, dicht gefolgt von Deutschland und Indien.Besonders sind die Branchen „Motoren und Systeme“, „Textilmaschinen“ und Kunststoff- und Gummimaschinen betroffen.Sehr häufig stecken einfach Mitbewerber oder Underground Factories hinter den Fälschungen. Es kommt aber auch vor das Kunden selbst Plagiate erstellen.Sie bauen das original Produkt nach, oder setzen sogar Industriespione ein um an Informationen und Baupläne heran zu kommen.An Hand der Informationen können einzelne Komponenten, oder sogar komplette Maschinen originalgetreu nachgebaut werden.Oft sind Kunden mit den Nachahmungen nicht zufrieden, und reklamieren die Ware beim Hersteller. 22 % der Unternehmen bekommen so Ware reklamiert die Sie nicht selbst hergestellt haben.Eine Vielzahl der Unternehmen (80 %) versucht sich durch teure Patente zu schützen.Werden Produktpiraten entdeckt müssen ausreichend Beweise für eine Gerichtsverhandlung vorliegen. In den meisten Fällen wird zivilrechtlich oder außergerichtlich vorgegangen.Ein Detektiv einer Wirtschaftsdetektei wie der Detektei AsA-GUARD KG – Wirtschaftsdetektei Köln – Wirtschaftsdetektei Frankfurt – Wirtschaftsdetektei Karlsruhe kann Unternehmen unterstützen die nötigen Beweise für eine Gerichtsverhandlung zu sammeln.30 % aller Unternehmen verzichten auf weitere Schutz Maßnahmen auf Grund der undurchsichtigen Vielzahl des Angebots. Als Überwachungs- und Lauschabwehr-Profi berät die Detektei AsA-GUARD KG – Wirtschaftsdetektei Köln, Wirtschaftsdetektei Frankfurt, Wirtschaftsdetektei Karlsruhe - Unternehmen über effektive, preiswerte Möglichkeiten für mehr Sicherheit.Sind bereits Produktplagiate auf dem Markt, gibt es verdächtige Mitarbeiter oder entstehen Ungereimtheiten ist es an der Zeit die Detektei AsA-GUARD KG – Wirtschaftsdetektei Köln, Wirtschaftsdetektei Frankfurt, Wirtschaftsdetektei Karlsruhe – mit einer Wirtschaftsermittlung zu beauftragen.Kosten einer Wirtschaftsdetektei Köln, Wirtschaftsdetektei Frankfurt, Wirtschaftsdetektei KarlsruheFühren die Beweise die die Detektei AsA-GUARD KG – Wirtschaftsdetektei Köln, Wirtschaftsdetektei Frankfurt, Wirtschaftsdetektei Karlsruhe – für Mandanten ermittelt zu einer rechtskräftigen Verurteilung, können in den meisten Fällen auch die Kosten für den Einsatz der Wirtschaftsdetektive vor Gericht geltend gemacht werden.



Bildinformation: Wirtschaftsdetektei Frankfurt - Wirtschaftsdetektei Köln - Wirtschaftsdetektei Karlsruhe