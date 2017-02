Autoaufbereitung Hamburg - Werterhalt Fahrzeug

(fair-NEWS)

Die meisten Käufer machen sich vor dem Kauf ihres Fahrzeuges keine Gedanken darüber, bei welchem Fahrzeug der Wert wohl am längsten erhalten bleiben wird. Für Sie zählt einzig und alleine das sie sich Ihr Traumauto endlich kaufen können.Mit jedem Jahr steigt die emotionale Bindung zu Fahrzeug, doch der reale Wert verringert sich. Schon beim Kauf werden die Weichen für den späteren Verkaufswert gelegt.Eine große Rolle spielt schon bei dem Auto Kauf der Fahrzeug Typ, die Marke und die Farbe. Gewöhnlich bleibt bei Ledersitzen und Dieselmotoren länger der Wert erhalten. Zudem kommt natürlich der Zustand des Autos beim Verkauf.Hagelschäden und Unfälle könnten schnell zu einer starken Wertminderung führen.Die Höhe des Schadens ist dabei ausschlaggebend für die Wertminderung.Um so größer die Schadenhöhe ist, um so mehr verringert sich der sich der Verkaufswert des Autos.Wie man den Wert des Fahrzeugs möglichst lange hält berichtet die D.T.M. Autopflege Lüneburg, Autoaufbereitung HamburgDie professionelle und regelmäßig durchführte Autopflege trägt dazu bei das Fahrzeug wie neu erscheinen zu lassen. Besonders Ledersitze und eine Inneneinrichtung aus Leder sind auf die richtigen Pflegemittel und das fachmännische auftragen im 6 – 9 Monatstackt angewiesen. Zu geringe pflege kann zu brüchigem, rissigen Leder das seinen Geruch verloren hat führen. Aber auch zu viel Pflege ist nicht gut, und kann die Ledersitze schnell unansehnlich aussehen lassen.Polstersitze lassen sich sauber und unbeschädigt zu einem höheren Preis verkaufen. Eine regelmäßige Polsterwäsche sollte immer dann wenn Verschmutzungen vorliegen durchgeführt werden. Einige Autoaufbereitungen und Autopflegen bieten eine Innenraum Reparatur an bei der kleine Löcher oder Risse aus den Polstern entfernt werden können.Fahrzeuglack: Verschmutzungen sollten immer rasch vom Lack entfernt werden, da einige wie z.B. Vogelkot schnell einbrennen können. Kleinere Kratzer die nicht bis auf den Grund des Lacks dringen können sanft heraus poliert werden. Hierbei ist äußerste Vorsicht geboten, schnell hat man den Lackgrund erreicht und einen Schaden verursacht.Die Profis der D.T.M. Autopflege Lüneburg, Autoaufbereitung Hamburg beraten Ihre Kunden ausführlich über Lackpolitur, und bieten einen kostenlosen Lacktest an.Nanopolitur - D.T.M. Autoaufbereitung Hamburg – Autopflege LüneburgEine Nanopolitur schützt den Fahrzeuglack vor Verschmutzungen und aggressiven Einflüssen des Winters. Besonders Streusalz fügt dem Fahrzeuglack im Winter oft einen erheblichen Schaden zu. Im Sommer kommt dann die Sonne mit Ihrer ausbleichenden Wirkung. Um einen idealen Schutz zu gewährleisten sollte eine Nanopolitur alle 3 – 6 Monate aufgetragen werden. Wer möchte kann selbst 1 – 2 mal im Jahr sein Fahrzeug verwöhnen. Doch gerade bei wertvollen Fahrzeug Modellen empfiehlt sich 2 mal im Jahr den Profi an Werk zu lassen.Steinschlag Reparatur der Firma D.T.M. Autopflege Lüneburg, Autoaufbereitung Hamburg: Steinschlag Reparatur Lüneburg, Steinschlag Reparatur Hamburg



Bildinformation: Autoaufbereitung Hamburg – Autopflege Lüneburg