Mit Bestseller-Autor Bernhard Moestl durch China und ins Shaolin-Kloster

2017 haben interessierte Leser zum bereits vierten Mal die Möglichkeit, Bestseller-Autor Bernhard Moestl in „sein“ Asien zu begleiten. Von 06. bis 26. Mai 2017 wird er wieder eine Gruppe auf dem Landweg von Hong Kong nach Beijing durch den touristisch immer noch wenig erschlossenen Westen Chinas begleiten. Im Gegensatz zu einer kommerziellen Tour werden die Teilnehmer ein Asien erleben, das es bald nicht mehr geben wird. Um so intensiv wie möglich mit Land und Menschen in Kontakt zu kommen wird die Gruppe so unterwegs sein wie Moestl es seit 26 Jahren ist. „Das bedeutet: Fahrten ausschließlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Unterbringung in Guesthouses der asiatischen 1-Stern Klasse (sauber, aber oft ohne Komfort), niemals Stress oder Hektik, absolute Flexibilität statt straffem Tagesablauf und durchaus auch einmal längere Spaziergänge“, so Initiator Bernhard Moestl.Geeignet für diese Reise ist, wer bereit ist, sich völlig darauf einzulassen, eine tatsächlich andere Welt zu bereisen, drei Wochen lang auf Komfort verzichten kann, mit höchstens 8 (in Worten: acht) kg Gepäck auskommt und nicht jammert oder grantig wird wenn eine Busfahrt einmal etwas länger dauert oder das Programm geändert werden muss. Bitte unbedingt beachten, dass Bernhard Moestl die Gruppe zwar begleitet, aber nicht als Veranstalter auftritt. Die Teilnahme der Mitreisenden erfolgt daher auf eigene Kosten und eigenes Risiko.Für die Chinareise 2017 sind noch vier Plätze verfügbar.Facts:Asienreise mit Bernhard MoestlWann: 06.- 26. Mai 2017Wo: Hong Kong - BeijingMehr erfahren: www.bernhardmoestl.com/hongkong-beijing



Bildinformation: Asienreise 2017 mit Bernhard Moestl