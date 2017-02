Gesundheitskurse Pilates & Autogenes Training in Wuppertal

(fair-NEWS)

Die Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga ® in Wuppertal bietet verschiedene Präventionskurse zum Thema Entspannung und Reduzierung von Bewegungsmangel an, wie z.B. Pilates. Diese sehr beliebte Methode zur Steigerung der körperlichen Fitness ist derzeit sehr gefragt. Bei Tripada ® bieten wir Pilates in Wuppertal im Rahmen der Gesundheitsförderung und Prävention an, d.h. hier wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Übungen rückensicher und teilnehmerorientiert ausgeführt werden. Die hochqualifizierte Pilateslehrerin Gabriele Möbius schaut hier genau hin, dass die Übungen anatomisch sicher und korrekt umgesetzt werden, angepasst an die jeweilige Konstitution des Teilnehmers. So sind die Pilates Kurse für jeden geeignet, ob Anfänger oder Fortgeschrittener, der seine Fitness einfach nur erhalten möchte.Im Tripada ® Pilates Wuppertal kommt jeder auf seine Kosten. Es werden auch speziell Kurse für ältere Personen angeboten, oder solche, die bereits körperliche Probleme und Einschränkungen haben und ihre Beweglichkeit durch das Pilates wieder verbessern möchten. Wer es lieber etwas entspannter mag und eine effektive Methode zur Stressbewältigung lernen möchte kann es mit einem Kurs Autogenes Training in Wuppertal probieren. Es handelt sich beim Autogenen Training um ein autosuggestives Entspannungsverfahren, welches aus der Hypnose abgeleitet wurde. Es wird mit verschiedenen suggestiven Formeln auf das vegetative Nervensystem und das Unterbewusstsein Einfluss genommen. Autogen heißt übersetzt "selbständig herbeiführen".Der Erfolg dieser Entspannungsmethode beruht auf regelmäßiger Übung , wie der Begriff „Training“ verdeutlicht. Die Teilnehmer lernen, sich selbst, ohne die Hilfe eines anderen, regelmäßig in einen tiefen Entspannungszustand zu versetzen, egal ob im Sitzen, Stehen oder Liegen. Dies gelingt mit steigender Übung immer schneller. Schultz nannte als Trainingsziel die Fähigkeit, sich in einem „kürzesten Akt innerer Konzentration“ in den Entspannungszustand zu versetzen, wie eine „Umschaltung“ des Nervensystems. In dem Kurs werden 8 verschiedene Grundübungen erlernt, eingeübt und vertieft. Die Übungen werden hierbei von dem Lehrer eingeführt und angeleitet. Dann setzen die Teilnehmer die Übungen selbstständig um. Je öfter diese Technik zu Hause trainiert wird, desto schneller kann man den erwünschten Entspannungseffekt in Alltagssituationen herbeiführen und so stressigen Situationen entgegen wirken. Neben Pilates und Autogenem Training in Wuppertal bietet die Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga ® auch noch vielzählige andere Präventionskurse an, darunter Progressive Muskelentspannung, Tai Chi, Qi Gong, Wirbelsäulengymnastik und natürlich Tripada Yoga ®. Die aus dem Hatha Yoga stammende Yogaform wurde von Hans Deutzmann aus langjähriger Yogaerfahrung entwickelt.Tripada Yoga ® ist rückensicher, säkular und teilnehmerorientiert. Wir bieten Yoga bewusst nur im Rahmen der Gesundheitsförderung an, angepasst an die Bedürfnisse der modernen, westlichen Menschen. Tripada Yoga ® folgt einem didaktischen Aufbau in 4 verschiedenen Stufen, vom Leichten zum Schweren. Nicht alle Yogaübungen sind gleich zu Beginn für Anfänger geeignet. Ebenso gibt es verschiedene Kurse, die speziell an die Bedürfnisse von Schwangeren ( Tripada Yoga ® Basic für Schwangere) und Kindern zwischen 6 und 12 Jahren ausgerichtet sind.Artikel Quelle: www.go-with-us.de/gesundheitskurse-pilates-autogenes-training-in-wuppertal/