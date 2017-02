Die Bar Hermine in Paguera bekommt Zuwachs

(fair-NEWS)

Noch sind Hermine und Ihre fleißigen Helfer mit den Renovierungsarbeiten voll im Gange, doch bald ist es soweit und das Clubhouse der Tennisakademie öffnet im neuem Glanz seine Türen. Hier begann vor 34 Jahren, am 02.10.1983 die Gastronomiegeschichte der Wirtin Hermine. Hermine ist mit der Zeit zu einer kleinen Legende geworden, von Paguera bis nach Deutschland sprechen die Menschen über schöne Erinnerungen in den Gaststätten der Wirtin. Viele Pärchen haben sich gefunden, Freundschaften sind gewachsen, und Sorgen wurden gemeinsam überstanden.Einige Urlauber sagen das Sie sich Ihren Mallorca Urlaub ohne Hermine gar nicht mehr vorstellen könnten. Oft gab es Hermine schon als Sie das erste Mal nach Mallorca kamen, und Sie besuchen die Wirtin in jedem Urlaub.Hermine berichtet wie verbunden Sie sich mit Ihren Gästen, Paguera und auch dem Clubhouse fühlt. Man kann es einen sich schließenden Kreis nennen. Nun steht die Wiedereröffnung vor der Tür, und die Wirtin Hermine kann es kaum noch erwarten den ersten Gästen das neue Lokal im alten Ambiente zu präsentieren.Im Bistro werden leckere Kleinigkeiten für den kleinen Hunger serviert. Das Restaurant verwöhnt Gäste mit Gerichten aus der mediterranen-italienischen Küche. Auch kleine Gäste sind wie immer sehr Willkommen bei Hermine, Sie hält Spielmöglichkeiten bereit und freut sich ganz besonders über Ihren Besuch. Die große Außenterrasse des Restaurants lädt am Tag zum sonnenbaden mit kühlen Getränken und angenehmer musikalischer Unterhaltung ein. Viele Tennisspieler nutzen die Gelegenheit, und kommen nach ihrem Spiel auf ein Entspannungsgetränk.Dazu kann das WiFi des Lokas kostenfrei genutzt werden.Back to the rutes and the party will go on!!!Hermine erinnert sich wie auch schon damals schnell ein netter Nachmittag in guter Gesellschaft zu einer langen Nacht werden konnte. An viele feucht, fröhliche Partys, und tolle Abende im Kaminzimmer. Das Kaminzimmer sowie der Rest des Clubhouse sind äußerst luxuriös und gemütlich eingerichtet, und verleihen dem Lokal seinen eigenen besonderen Charme.Party Mallorca, Live Musik, Bar, KneipeHermine lädt Sie, Ihre Stammgäste, alle die die es noch werden wollen, und alle die einfach nur eine tolle Party feiern wollen zur Wiedereröffnung des Clubhouse ein. Und begrüßt Sie mit einem gratis Getränk, abendlicher Live Musik von Hanne Kahn und der üblichen guten Laune.Seien Sie von Anfang an dabei, und laden Sie auch Ihre Freunde ein mit dabei zu sein.Leider steht der genaue Eröffnungstermin noch nicht fest, wird aber schnellst möglich bekannt gegeben.



Bildinformation: Bar Mallorca, Kneipe, Gaststätte Paguera, Party, Live Musik