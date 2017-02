Das neue selbstschließende Pendeltürband

(fair-NEWS)

Ravensburg. Zur BAU 2017 in München stellt der Glasspezialist Sprinz sein selbstschließendes Pendeltürband Swing Prime vor. Das besondere Feature des Beschlags ist die Einstellung der Schließgeschwindigkeit mit Hilfe einer Hydraulikfunktion. So gelingt die Feinjustierung besonders exakt und soft. Die Montage erfolgt einfach und schnell ohne spezielles Sonderwerkzeug.Der filigrane Beschlag ist ein echtes Kraftpaket und stemmt 8 bis 10 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas mit einem maximalen Türgewicht von bis zu 70 kg. Damit ergibt sich eine maximale Abmessung der Tür von bis zu 1000 x 2500 mm. Der Beschlag befestigt Glaselemente direkt an der Wand oder bei Ganzglasanlagen in einer feststehenden Glaswand. Swing Prime eignet sich sowohl für Pendel- als auch für Anschlagtüren.Swing Prime wird aus Edelstahl gefertigt und in den Oberflächen Edelstahl matt, Edelstahl poliert und EV 1 angeboten.Der Beschlag öffnet Türen in einem Winkel von 0 bis +/- 90°. Die Tür wird bei 90° festgestellt und schließt bei ca. 85° selbstständig. Die Nulllagenverstellung beträgt +/- 3°. Weitere Informationen unter www.sprinz.eu



Bildinformation: Bildunterschrift: Swing Prime – selbstschließendes Pendeltürband Bild: Sprinz