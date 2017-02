Ausdrucksstarke 3D-Effekte im Verbundsystem, leicht zu planen und schnell zu montieren.

Pressemitteilung von Sprinz

(fair-NEWS) Ravensburg. Zur imm cologne 2017 stellt der Glasspezialist Sprinz ein neues Montagesystem vor. Das im Verbundglas laminierte Gewebe der Fa. ETTLIN sowie die im Montagesystem angebrachten LEDs erzeugen neue dreidimensionale Effekte. Dieses Komplettsystem ist zum einen schnell und vielseitig planbar und vor allem leicht montiert. Die hochwertigen Aluminiumprofile, das LED-Kit, die Rückwand und das Verbundglas mit dem Gewebe sind reversibel montierbar.



Das System wird maßlich individuell gefertigt jedoch maximal im Glasformat von 2,4 m x 1,0 m. Angeboten und verarbeitet werden alle aktuellen LED-Stripes. Eine Farbprogrammierung der LED`s erfolgt nach Kundenwunsch. Das Montagesystem wird als Nischenrückwand für die Küche sowie als Gestaltungselement für den Innenausbau angeboten. Die ausdrucksstarken 3D-Effekte eignen sich für Shop Design, Messegestaltung sowie für Interieurs in Hotel und Restaurant.

Ravensburg. Zur imm cologne 2017 stellt der Glasspezialist Sprinz ein neues Montagesystem vor. Das im Verbundglas laminierte Gewebe der Fa. ETTLIN sowie die im Montagesystem angebrachten LEDs erzeugen neue dreidimensionale Effekte. Dieses Komplettsystem ist zum einen schnell und vielseitig planbar und vor allem leicht montiert. Die hochwertigen Aluminiumprofile, das LED-Kit, die Rückwand und das Verbundglas mit dem Gewebe sind reversibel montierbar.Das System wird maßlich individuell gefertigt jedoch maximal im Glasformat von 2,4 m x 1,0 m. Angeboten und verarbeitet werden alle aktuellen LED-Stripes. Eine Farbprogrammierung der LED`s erfolgt nach Kundenwunsch. Das Montagesystem wird als Nischenrückwand für die Küche sowie als Gestaltungselement für den Innenausbau angeboten. Die ausdrucksstarken 3D-Effekte eignen sich für Shop Design, Messegestaltung sowie für Interieurs in Hotel und Restaurant.

Bildinformation: Bildunterschrift: Effektbeispiel in unterschiedliche angeordneten LED-Design Bild: Ettlin

Bereits in der vierten Generation arbeitet und lebt das 1886 gegründete Familienunternehmen SPRINZ mit Glas und vereint so "Erfahrung mit Innovation und Hightech mit Handwerk".



Die heutige Joh. Sprinz GmbH & Co. KG wurde 1886 gegründet und gilt als ein traditionsreiches, mittelständisches und inhabergeführtes Familienunternehmen. Vom einstigen Kolonialwarenhändler über den Glasgroßhandel hat sich das Unternehmen zu einem Komplettanbieter rund um den Werkstoff Glas etabliert. Sprinz beschäftigt über 380 Mitarbeiter, ist Ausbildungsbetrieb für die betriebliche Ausbildung sowie für das duale Studium und bietet die Möglichkeit für verschiedene Praktika.

Pro Tag werden mit den modernsten Glasbearbeitungsmaschinen ca. 90 Tonnen Glas verarbeitet. Damit ist SPRINZ einer der führenden Glasverarbeiter in Deutschland. Seit 2008 garantiert der Firmenverbund mit der Glashütte "Euroglas" bei Magdeburg zusätzlich höchste Rohglas-Qualität. Von den Rohstoffen über die erste eigene Idee bis hin zur Entwicklung und Produktion stammt alles aus einer Hand und ist "Made in Germany".





Diese Pressemitteilung wurde über fair-NEWS veröffentlicht.

«Ausdrucksstarke 3D-Effekte im Verbundsystem, leicht zu planen und schnell zu montieren.»

Haldenstrasse 188191 RavensburgDeutschlandSusanne FahlbuschPRESSEKONTAKT_ com+ Public Relations_Susanne FahlbuschRichard-Wagner-Strasse 77asusanne.fahlbusch@arcor.de_Telefon 0611 44599226Permanenter Link zur Pressemitteilung