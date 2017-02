Mit 3D-Konfigurator ruck, zuck geplant

Pressemitteilung von Sprinz

Glas im Garten - Zaun aus Glas

(fair-NEWS) Mit der neuen interaktiven 3D-Simulation sind Glaswände als Wind-, Lärm- und Sichtschutz, Einhausung oder Grundstücksbegrenzung im Handumdrehen geplant. Einfach gewünschte Formen und Motive auswählen, Maße eingeben und Glas im Garten wird in Echtzeit simuliert. Der Konfigurator plant nicht nur, sondern kalkuliert auch Preise. Weitere Informationen unter

Bildinformation: Bildunterschrift: Interaktive Planungshilfe in 3D Bild: Sprinz

Bereits in der vierten Generation arbeitet und lebt das 1886 gegründete Familienunternehmen SPRINZ mit Glas und vereint so "Erfahrung mit Innovation und Hightech mit Handwerk".



Die heutige Joh. Sprinz GmbH & Co. KG wurde 1886 gegründet und gilt als ein traditionsreiches, mittelständisches und inhabergeführtes Familienunternehmen. Vom einstigen Kolonialwarenhändler über den Glasgroßhandel hat sich das Unternehmen zu einem Komplettanbieter rund um den Werkstoff Glas etabliert. Sprinz beschäftigt über 380 Mitarbeiter, ist Ausbildungsbetrieb für die betriebliche Ausbildung sowie für das duale Studium und bietet die Möglichkeit für verschiedene Praktika.

Pro Tag werden mit den modernsten Glasbearbeitungsmaschinen ca. 90 Tonnen Glas verarbeitet. Damit ist SPRINZ einer der führenden Glasverarbeiter in Deutschland. Seit 2008 garantiert der Firmenverbund mit der Glashütte "Euroglas" bei Magdeburg zusätzlich höchste Rohglas-Qualität. Von den Rohstoffen über die erste eigene Idee bis hin zur Entwicklung und Produktion stammt alles aus einer Hand und ist "Made in Germany".





