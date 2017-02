Starke Sache: Bei Kuhn Elektro Technik arbeiten #echteTypen

Pressemitteilung von Kuhn Elektro Technik GmbH

Das Unternehmen setzt auf seine eingefleischten und treuen Mitarbeiter. Und das kann sich sehen lassen!

(fair-NEWS) Dynamisch und zukunftsorientiert - Das Thema Nachwuchsförderung und Toleranz wird bei Kuhn Elektro Technik beherzt in den Fokus gerückt. Hier ist jeder Typ ein starker Typ.

Als Arbeitgeber vermittelt Kuhn Elektro Technik nicht nur Know-How, sondern schafft ein einzigartiges Feeling. Ein Feeling für ein familiäres und starkes Team, das gemeinsam unschlagbar menschlich ist.

Mit dem Hashtag #komminsTeam geht die Kampagne crossmedial auf Recruiting-Tour und bekommt dadurch auch ihre freche und moderne Note.

So facettenreich wie die Gesichter hinter der Kampagne, so vielseitig sind auch die Aufgaben bei Kuhn Elektro Technik. Hier gibt es garantiert Jobs mit Spannung – für jeden Typen.



Dynamisch und zukunftsorientiert - Das Thema Nachwuchsförderung und Toleranz wird bei Kuhn Elektro Technik beherzt in den Fokus gerückt. Hier ist jeder Typ ein starker Typ.Als Arbeitgeber vermittelt Kuhn Elektro Technik nicht nur Know-How, sondern schafft ein einzigartiges Feeling. Ein Feeling für ein familiäres und starkes Team, das gemeinsam unschlagbar menschlich ist.Mit dem Hashtag #komminsTeam geht die Kampagne crossmedial auf Recruiting-Tour und bekommt dadurch auch ihre freche und moderne Note.So facettenreich wie die Gesichter hinter der Kampagne, so vielseitig sind auch die Aufgaben bei Kuhn Elektro Technik. Hier gibt es garantiert Jobs mit Spannung – für jeden Typen.

Bildinformation: Azubi Johnny, als eines der Gesichter der Recruiting-Kampagne/ Bild: Sternthaler GmbH

Kuhn-Elektro ist High-Tech Handwerk. Ein traditionelles Unternehmen, das mit der Zeit geht. Mit hoch qualifizierten Mitarbeitern, optimierten Arbeitsabläufen, modernstem Equipment, Qualitätsmanagement und der Auffassung, dass Termingenauigkeit und Service unseren Kunden genauso wichtig sind wie uns. Eine Firma, die sich in den vergangenen 25 Jahren von einem Betrieb mit 10 Mitarbeitern zu einem Unternehmen mit über 200 Beschäftigten entwickelt hat. Die Basis unseres Erfolges ist ein stetiges, aber vor allem gesundes Wachstum, das an unsere Strukturen und Stärken angepasst ist. Unser Service ist in jeder Hinsicht hundertprozentig – von der Reparatur im privaten Haushalt bis hin zur kompletten Planung und Installation komplexer elektrischer Anlagen für Industriegebäude, Bürogebäude, Hotels und Krankenhäuser. Ihre Zufriedenheit ist unser Maßstab. Langjährige Zusammenarbeit und in vielen Fällen ein ausgeprägtes Vertrauensverhältnis sind der beste Beweis.

Diese Pressemitteilung wurde über fair-NEWS veröffentlicht.

«Starke Sache: Bei Kuhn Elektro Technik arbeiten #echteTypen»

Neureutherstrasse 1680799 MünchenDeutschlandFlorian KuhnSternthaler GmbHTel. +49 (0) 89 288 907 90ls@sternthaler.comPermanenter Link zur Pressemitteilung