ascent AG: Studien belegen - Verdienstmöglichkeiten bei Finanzdienstleistern überdurchschnittlich hoch

Die Finanzbranche ist seit Jahren bei ambitionierten Bewerbern gefragt. Attraktiv sind vor allem die abwechslungsreichen Fachgebiete, die Aktualität der Themen Finanzierung und Absicherung sowie natürlich nicht zuletzt die guten Verdienstmöglichkeiten. Dass die Vergütung Angestellter in diesem Sektor weit über dem Durchschnitt deutscher Arbeitnehmer liegen, belegt eine aktuelle SPIEGEL-Studie zum Branchen-Gehaltsvergleich. Verglichen wurden die Daten von 17 Berufen, die in unterschiedlichen Branchen verbreitet sind – z.B. Personalleiter, Projektmanager und Berater. Arbeitnehmer, die in Finanzdienstleistungsunternehmen, wie der ascent AG aus Karlsruhe, arbeiten, schneiden hierbei besonders gut ab.Und das hat einen Grund: Für Anleger, die ihr Kapital investieren wollen, ist kaum etwas wichtiger als eine professionelle Beratungsleistung. Motivierte Finanztalente sind gefragt – deshalb legen Unternehmen der Branche wie die Fondsspezialisten der ascent AG größten Wert darauf, mit attraktiven Vergütungsmodellen die besten und qualifiziertesten Mitarbeiter für sich zu gewinnen.Auch Weiterbildung zählt für BewerberDabei ist für viele Bewerber auch das Angebot an guten Schulungs- und Weiterbildungsoptionen ein Entscheidungskriterium, das bei Wahl des Arbeitsgebers eine wichtige Rolle spielt. „Um Anlegern jederzeit die vielversprechendsten Investitionsportfolien anzubieten, ist eine kontinuierliche Fortbildung der Berater in aktuellen Marktthemen unverzichtbar. Dieses Weiterbildungsangebot wissen viele Bewerber zu schätzen, da es auch langfristig ihre Karrierechancen fördert“, betont Rainer Thibaut, Vorstandsvorsitzender der ascent AG.Finanzdienstleistungsunternehmen, die sich Experten an Bord holen wollen, müssen also sowohl in Gehaltsfragen als auch bei der Peripherie ein attraktives Angebot schaffen. Davon profitieren Bewerber, die eine Herausforderung und Karriere in einer zukunftsorientierten Branche anstreben und auch der Kunde kann sich am Ende sicher sein, die bestmögliche Beratung zu erhalten und stets auf die Expertise eines kompetenten und verlässlichen Ansprechpartners in allen Finanzfragen zurückgreifen zu können.Weitere Informationen und Neuigkeiten zum Thema Finanzkarriere erhalten Sie auch auf www.ascentkarlsruhe.com



