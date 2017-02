10” Android Touchpanel-PC mit RFID !

(fair-NEWS)

- 10,1” LCD mit PCAP Touch- Freescale™ i.MX6 Cortex™- A9Quad-Core (1.0GHz) CPU- Android 4.2.2 OS, lüfterlos,- 1 GB DDR3 SDRAM, 4 GB eMMC Flash- USB, COM, GLAN, 13.56 MHz RFID- WiFi und Bluetooth, Audio- IP54 Frontseitig, 9 – 30 VDC VersorgungMit den neuen 10“ Touchpanel-PC Modell IOVU-10F-AD bietet COMP-MALL ein RISC basiertes lüfterfreies Modell mit modernsten Kommunikationsfunktionen, elegantem Design und robuster Bauweise. Der Panel-PC basiert auf der Freescale™ Cortex™- A9 CPU und dem Android OS. Die Vorteile der RISC CPU sind u.a. hohe Leistung und geringe Leistungsaufnahme, die zu weniger Wärmeentwicklung führt.Das Display besitzt eine Auflösung von 1280 x 800 Punkte, 400 cd/m2 Helligkeit, 800:1 Kontrast und PCAP Touchscreen. Die IP54 Front ist eben, nahezu rahmenlos und sichert den Panel-PC gegen Eindringen von Wasser und Staub. Das Display lässt sich einfach reinigen, besitzt eine kratzfeste Oberfläche und zusammen mit dem lüfterfreien Betrieb ergeben sich vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Diese reichen von Automationstechnik, HMI/MMI, Fahrzeugeinsatz, Gebäudeautomation, Visualisierung, Spiele, Zugangskontrolle, Hotelapplikationen, Digital Signage und mehr.Das Modell ist mit dem energieeffizienten Freescale™ i.MX6 Cortex™-A9 Quad-Core (1.0GHz) Prozessor, 1 GB DDR3 SDRAM, 4 GB eMMC NAND ausgerüstet. Der interne SD Card Slot erlaubt bis 32 GB Speicherkapazität, ausreichend auch für anspruchsvolle Anwendungen. Als Betriebssystem ist Android 4.2.2 vorinstalliert.Der Panel-PC kommt ohne bewegliche Teile aus, daraus ergibt sich eine hohe Zuverlässigkeit und Schutz gegen Stoß und Vibration.Eine Besonderheit zum Erfassen von Daten, ist das 13,56 MHz RFID Interface. Für Flexibilität sorgen ein 10/100/1000 Base Ethernet Port, zwei COM, Lautsprecher und zwei USB 2.0 Schnittstellen. Sie erlauben unterschiedliche Echtzeit Datenkommunikations- und Steuerungsmöglichkeiten sowie den Anschluss von Peripheriegeräten.Durch die drahtlose Kommunikationsfunktionen Wi-Fi 802.11 b/g/n und Bluetooth v4.0 ist eine Verbindung auch bei mobilen Anwendungen gewährleistet.Die kompakte Bauweise, das widerstandsfähige Kunststoff/Metallgehäuse und Befestigungsmöglichkeiten durch Vesa in der Schalttafel, oder an der Wand bieten beste Voraussetzungen für den Einsatz im Fahrzeug, industriellem Bereich, Kiosk und Gebäuden.Aufgrund der Funktionalität, einfachen Bedienung und Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Staub wird die Arbeit im professionellen Umfeld erleichtert. Der Betriebstemperaturbereich reicht von 0°C bis 50°C.Weitere Informationen unter www.comp-mall.de/datenblatt/201701_IOVU-10F-R10.pdf Das Produkt ist langzeitverfügbar und durch das individuelle COMP-MALL Versorgungs-/EOL-Management, sowie Direktlieferung, Vorhaltungs-/Abruflager wird für den Anwender Mehrwert generiert und die Kosten lassen sich senken.COMP-MALL bietet weitere Panel- PCs unter: www.comp-mall.de/Panel-PC.html embeddedworld 2017 in Nürnberg – COMP-MALL ist in Halle 1, Stand 402 !



Bildinformation: Modell IOVU-10F-AD