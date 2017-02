Hatha Yoga Wuppertal - auch als Personal Training bei Tripada ®

(fair-NEWS)

Wer Hatha Yoga in Wuppertal sucht, wird hier bei sehr vielen Anbietern fündig, da Yogakurse heut zu tage sehr verbreitet sind. Wer aber qualitativ hochwertigen Yogaunterricht mit fachlich gut ausgebildeten Yogalehrern besuchen möchte, der geht am besten in die Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga ® in der Hofaue 63 im Herzen von Wuppertal. Hier wird Tripada Yoga ® für alle Stufen unterrichtet, welches von Hans Deutzmann, dem Leiter und Gründer der Tripada Akademie aus langjähriger Yogapraxis und Erfahrung aus dem Hatha Yoga entwickelt wurde, hin zu speziellem Yoga in der Gesundheitsförderung, rückensicher und säkular ausgerichtet. Tripada Yoga ® ist für alle Menschen der modernen, westlichen Welt zugänglich, ganz gleich welcher Religion. Der Schwerpunkt liegt auf der Prävention, der Unterricht ist entsprechend teilnehmerorientiert ausgerichtet.Es gibt verschiedene Stufen, die vom Leichten zum Schweren führen, je nach Konstitution der Teilnehmer. Nicht alle Übungen sind gleich zu Beginn für Anfänger geeignet. Durch den Stufenweisen Aufbau der Anforderungen ist so eine kontinuierliche Entwicklung der eigenen Leistung möglich. Spezielle Hatha Yoga Kurse bzw. Tripada Yoga ® gibt es noch für Schwangere und Kinder. Hier wurde das Konzept entsprechend an die besonderen Bedürfnisse der Zielgruppe angepasst. Besonders für Kinder unterscheidet sich der Unterricht sehr von dem normalen Yogakurs, da die Übungen hier in Spiele verpackt werden, um die Kleinen sanft und auf spielerische Weise an die Yogaübungen heranzuführen.Wer Hatha Yoga nicht in einer Gruppe mit mehreren Teilnehmern üben möchte, der kann auch vom Personal Training gebrauch machen, welches in der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga ® ebenfalls angeboten wird. Bei manchen Teilnehmern kann es auch aus gesundheitlichen Gründen sinnvoll sein lieber Personal Training zu buchen, wenn die persönliche Konstitution ein normalen Übungsablauf, wie er im Kurs geboten wird, nicht möglich macht. Dann kann durch Personal Training individuell auf die Person eingegangen werden. In einem Erstgespräch wird hier das weitere Vorgehen besprochen und die Bedürfnisse des Teilnehmers ermittelt. So kann ein individuelles Übungsprogramm zusammengestellt werden, welches ggfs. angepasst und mit der laufenden Praxis fortentwickelt werden kann. Wir bieten Personal Training in Wuppertal für verschiedene Methoden an:Autogenes TrainingProgressive MuskelentspannungTripada Yoga ®StressbewältigungPilatesEgal ob Personal Training oder einen Hatha Yoga Kurs - wir sind immer stets bemüht auf die Bedürfnisse der Teilnehmer einzugehen und die optimale Gesundheitsförderung für jeden zu erreichen. Gerne können Sie sich über unser vielfältiges Programm informieren unter www.tripada-wuppertal.de . Wir beraten Sie auch gerne telefonisch, welcher Kurs am Besten zu Ihren Bedürfnissen passt. Alle unsere Präventionskurse werden nach § 20 SGB V von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert, je nach Kasse sogar bis zu 100%.Artikel Quelle: www.artikel-presse.de/hatha-yoga-wuppertal-auch-als-personal-training-bei-tripada.html